Рейтинг@Mail.ru
Американский профессор назвал главную причину конфликта на Украине - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991412401.html
Американский профессор назвал главную причину конфликта на Украине
Американский профессор назвал главную причину конфликта на Украине - РИА Новости, 26.12.2024
Американский профессор назвал главную причину конфликта на Украине
Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что основной причиной украинского конфликта стало решение Запада превратить Украину в свой бастион на границах с... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:06:00+03:00
2024-12-26T12:06:00+03:00
россия
украина
москва
владимир путин
джон миршаймер
юрий ушаков
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148492/74/1484927450_0:0:4114:2314_1920x0_80_0_0_f530635e1417ce739429a32a3027fd20.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что основной причиной украинского конфликта стало решение Запада превратить Украину в свой бастион на границах с Россией. "НАТО расширялась в восточном направлении, пока не достигла критической точки для России - Украины... Основной причиной этой войны является решение США и их европейских союзников превратить Украину в бастион Запада на российских границах", - заявил Миршаймер в интервью испанской газете Mundo. Профессор заявил, что президент России Владимир Путин пытался избежать конфликта с Украиной и Западом. "Удивительно то, как мало мы сделали, чтобы поговорить с русскими", - подчеркнул он. Миршаймеру задали вопрос, почему Запад не хотел переговоров с Россией и он ответил, что западные страны думали, что "выиграют эту войну". Профессор заявил, что Запад вооружал Украину с 2014 года. "Россия всегда хотела соглашения... Переговоры, которые вращались вокруг идеи вступления Украины в НАТО, продвигались, пока США и Великобритания не сказали украинцам отказаться от участия в них", - сказал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991391118.html
https://ria.ru/20241226/bayden-1991378490.html
https://ria.ru/20241220/rossija-1990345599.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148492/74/1484927450_350:0:2856:1880_1920x0_80_0_0_79b44a5fbc5ced252667612d7c54e786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, владимир путин, джон миршаймер, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Джон Миршаймер, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Американский профессор назвал главную причину конфликта на Украине

Профессор Миршаймер: США превратили Украину в свой бастион на границах с Россией

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что основной причиной украинского конфликта стало решение Запада превратить Украину в свой бастион на границах с Россией.
"НАТО расширялась в восточном направлении, пока не достигла критической точки для России - Украины... Основной причиной этой войны является решение США и их европейских союзников превратить Украину в бастион Запада на российских границах", - заявил Миршаймер в интервью испанской газете Mundo.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
На Украине объяснили, почему не стоит ждать скорых переговоров с Россией
Вчера, 10:38
Профессор заявил, что президент России Владимир Путин пытался избежать конфликта с Украиной и Западом.
"Удивительно то, как мало мы сделали, чтобы поговорить с русскими", - подчеркнул он.
Миршаймеру задали вопрос, почему Запад не хотел переговоров с Россией и он ответил, что западные страны думали, что "выиграют эту войну". Профессор заявил, что Запад вооружал Украину с 2014 года.
"Россия всегда хотела соглашения... Переговоры, которые вращались вокруг идеи вступления Украины в НАТО, продвигались, пока США и Великобритания не сказали украинцам отказаться от участия в них", - сказал он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Байден выступил с дерзким заявлением после удара России по Украине
Вчера, 09:42
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Россия находится в шаге от победы на Украине, заявили в США
20 декабря, 11:23
 
РоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинДжон МиршаймерЮрий УшаковНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала