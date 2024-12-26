https://ria.ru/20241226/ukraina-1991412401.html

Американский профессор назвал главную причину конфликта на Украине

Американский профессор назвал главную причину конфликта на Украине - РИА Новости, 26.12.2024

Американский профессор назвал главную причину конфликта на Украине

Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что основной причиной украинского конфликта стало решение Запада превратить Украину в свой бастион на границах с... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:06:00+03:00

2024-12-26T12:06:00+03:00

2024-12-26T12:06:00+03:00

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нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что основной причиной украинского конфликта стало решение Запада превратить Украину в свой бастион на границах с Россией. "НАТО расширялась в восточном направлении, пока не достигла критической точки для России - Украины... Основной причиной этой войны является решение США и их европейских союзников превратить Украину в бастион Запада на российских границах", - заявил Миршаймер в интервью испанской газете Mundo. Профессор заявил, что президент России Владимир Путин пытался избежать конфликта с Украиной и Западом. "Удивительно то, как мало мы сделали, чтобы поговорить с русскими", - подчеркнул он. Миршаймеру задали вопрос, почему Запад не хотел переговоров с Россией и он ответил, что западные страны думали, что "выиграют эту войну". Профессор заявил, что Запад вооружал Украину с 2014 года. "Россия всегда хотела соглашения... Переговоры, которые вращались вокруг идеи вступления Украины в НАТО, продвигались, пока США и Великобритания не сказали украинцам отказаться от участия в них", - сказал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991391118.html

https://ria.ru/20241226/bayden-1991378490.html

https://ria.ru/20241220/rossija-1990345599.html

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россия, украина, москва, владимир путин, джон миршаймер, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, в мире