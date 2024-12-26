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Семья из России рассказала, как выжила во время цунами на Шри-Ланке - РИА Новости, 26.12.2024
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Туризм
 
08:23 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/tsunami-1991363973.html
Семья из России рассказала, как выжила во время цунами на Шри-Ланке
Семья из России рассказала, как выжила во время цунами на Шри-Ланке - РИА Новости, 26.12.2024
Семья из России рассказала, как выжила во время цунами на Шри-Ланке
Двадцать лет назад, 26 декабря 2004 года, в Индийском океане произошло землетрясение, которое вызвало самое смертоносное в современной истории цунами. Волны... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T08:23:00+03:00
2024-12-26T08:23:00+03:00
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шри-ланка
пхукет (остров)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Сурмава Кристина. Двадцать лет назад, 26 декабря 2004 года, в Индийском океане произошло землетрясение, которое вызвало самое смертоносное в современной истории цунами. Волны высотой до 30 метров достигли Индонезии, Шри-Ланки, Таиланда, юга Индии. Семейная пара из России Сергей и Майя Жуковы рассказали РИА Новости, как им удалось пережить бедствие. Люди побежали собирать с обнажившегося дна ракушки и креветки В декабре 2004 года Сергей и Майя Жуковы вместе с 16-летней дочкой Анной отправились на недельный тур на Шри-Ланку. Они забронировали номер в отеле на берегу океана в столице страны Коломбо. "Изначально мы хотели лететь в Таиланд, на остров Пхукет. Но для троих человек оказалось дороговато. И слава Богу, неизвестно, что было бы, будь мы в это время на Пхукете", - рассказывает Майя. Основной удар цунами в Таиланде приняли на себя острова Пхукет, Пхи-Пхи и материковая часть страны в провинциях Пханга и Краби. На Пхукете волны вызвали значительные разрушения и гибель нескольких сотен туристов и местных жителей. "Нас заселили на первом этаже. Большие стеклянные двери выходили на террасу, откуда открывался великолепный вид на океан. В первый же день мы пошли на пляж купаться. Однако океанские волны оказались для нас слишком большими", - вспоминает женщина. В отеле семья познакомилась с русскими иммигрантами из Германии. Встреча оказалась судьбоносной. В роковой день, 26 декабря, новые друзья предложили Жуковым отправиться в путешествие по реке, посмотреть на распустившиеся лотосы. По словам Сергея, река протекала в сердце острова, спрятавшись за густыми зарослями джунглей. "Когда шли к лодке, я заметил, что многие люди бежали к пляжу с радостными криками. Я тогда не придал этому большого значения. Потом мы узнали, что в это время вода далеко отошла от берега. Цунами приближалось, а мы, сами того не зная, убежали от опасности", - рассказывает мужчина. Сотрудники музея цунами на Шри-Ланке, который построили в одном из пострадавших домов в Хиккадуве, действительно утверждают, что перед цунами вода на километры отступила от берега. Люди побежали собирать с обнажившегося дна ракушки, рыбу и креветки. Они и стали первыми жертвами волны, чью высоту можно сравнить с пятиэтажкой. "Убывающая волна цунами уничтожила отель" В общей сложности 13 приливных волн цунами обрушилось со всех сторон Шри-Ланки и только ее северная часть практически не пострадала. Люди бежали в центр острова, чтобы спастись от бедствия. Семье Жуковым повезло, ведь во время начала катастрофы они уже находились далеко в джунглях. "Мы уже собирались отчаливать назад, как вдруг заметили странность - река стала намного шире и резко поменялось течение, которое принесло с собой сломанные стулья, тряпки и прочий бытовой мусор. Наш капитан принял решение увезти нас как можно выше", - рассказывает Сергей. Семья вспоминает, что их высадили на берег и отвели на возвышенность. В их сторону бежали люди с криками. Среди них были и местные, и туристы. "Нас удивило, что за бежавшими людьми следом тянулась огромная лужа воды, хотя мы находились очень далеко от берега. Все были в панике и растерянности, никто не знал, что нам делать, поэтому мы просто ждали", - вспоминает мужчина. Спустя несколько часов спасатели предложили туристам вернуться в отели и попытаться отыскать свои вещи и документы. Многие бросили свои паспорта в номерах, без которых им теперь было проблематично вернуться домой. "Ехать разрешили только мужчинам, безопасность нам никто не гарантировал. Когда мы подъехали к берегу, убывающая обратно в океан волна уничтожила трехэтажный отель. Здание разнесло по кирпичикам на наших глазах", - рассказывает Сергей. По воспоминаниям мужчины, большая часть территории возле отеля была затоплена, в грязной океанской воде находились обломки от мебели, мониторы телевизоров и вещи туристов. "Я зашел в номер и увидел, что его перевернуло вверх дном. Стеклянных дверей нет, кровати занесло на стену, а на полу в грязной воде копошатся крабы и кузнечики. Но что меня особенно удивило – это большая уличная ваза, которая теперь стояла в нашем туалете", - рассказывает он. Один из чемоданов, по словам мужчины, пришлось стаскивать с крыши. Большинство их вещей, в том числе документы, чудом уцелели. Даже сохранился кнопочных телефон, по которому семья смогла дозвониться домой и сообщить родственникам, что они целы. Страх перед океаном остался на всю жизнь Желающий покинуть страну было много, поэтому семья не смогла сразу улететь домой. Вместо этого им предложили скоротать дни в хижинах возле реки в джунглях, где туристы занимались рафтингом. Место находилось в отдалении от берега, поэтому не пострадало. "В номерах не было ни телевизоров, ни компьютеров. Всю информацию мы узнавали от экскурсоводов. С местными общаться не могли, мешал языковой барьер. Но они пару раз приглашали нас в гости и кормили своей национальной едой", - дополняет рассказ мужа Майя. Спустя две ночи семью отправили в аэропорт "Помню, когда мы только прилетели, по дороге в отель стояли домики, хижины. Но цунами все унесло, оставив за собой лишь груду досок. Уцелели только здания из кирпича и бетона. К сожалению, их было немного", - рассказывает Сергей. По воспоминаниям пары, аэропорт был переполнен. Они встретили знакомых, которым удалось убежать от волны. Все их вещи, включая паспорта и наличку, пропали, зато они остались живы. "После этого мы на океан не летаем. Этот страх сидит в нас до сих пор, все 20 лет", - подытоживает Майя.
https://ria.ru/20241226/tsunami-1991346331.html
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в мире, шри-ланка, пхукет (остров), таиланд, новости - туризм
Туризм, В мире, Шри-Ланка, Пхукет (остров), Таиланд, Новости - Туризм
Семья из России рассказала, как выжила во время цунами на Шри-Ланке

Семья из России выжила во время смертоносного цунами на Шри-Ланке

© iStock.com / photoalionaШри-Ланка
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© iStock.com / photoaliona
Шри-Ланка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Сурмава Кристина. Двадцать лет назад, 26 декабря 2004 года, в Индийском океане произошло землетрясение, которое вызвало самое смертоносное в современной истории цунами. Волны высотой до 30 метров достигли Индонезии, Шри-Ланки, Таиланда, юга Индии. Семейная пара из России Сергей и Майя Жуковы рассказали РИА Новости, как им удалось пережить бедствие.

Люди побежали собирать с обнажившегося дна ракушки и креветки

В декабре 2004 года Сергей и Майя Жуковы вместе с 16-летней дочкой Анной отправились на недельный тур на Шри-Ланку. Они забронировали номер в отеле на берегу океана в столице страны Коломбо.
"Изначально мы хотели лететь в Таиланд, на остров Пхукет. Но для троих человек оказалось дороговато. И слава Богу, неизвестно, что было бы, будь мы в это время на Пхукете", - рассказывает Майя.
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Основной удар цунами в Таиланде приняли на себя острова Пхукет, Пхи-Пхи и материковая часть страны в провинциях Пханга и Краби. На Пхукете волны вызвали значительные разрушения и гибель нескольких сотен туристов и местных жителей.
«
"Нас заселили на первом этаже. Большие стеклянные двери выходили на террасу, откуда открывался великолепный вид на океан. В первый же день мы пошли на пляж купаться. Однако океанские волны оказались для нас слишком большими", - вспоминает женщина.
В отеле семья познакомилась с русскими иммигрантами из Германии. Встреча оказалась судьбоносной. В роковой день, 26 декабря, новые друзья предложили Жуковым отправиться в путешествие по реке, посмотреть на распустившиеся лотосы.
По словам Сергея, река протекала в сердце острова, спрятавшись за густыми зарослями джунглей.
"Когда шли к лодке, я заметил, что многие люди бежали к пляжу с радостными криками. Я тогда не придал этому большого значения. Потом мы узнали, что в это время вода далеко отошла от берега. Цунами приближалось, а мы, сами того не зная, убежали от опасности", - рассказывает мужчина.
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Сотрудники музея цунами на Шри-Ланке, который построили в одном из пострадавших домов в Хиккадуве, действительно утверждают, что перед цунами вода на километры отступила от берега. Люди побежали собирать с обнажившегося дна ракушки, рыбу и креветки. Они и стали первыми жертвами волны, чью высоту можно сравнить с пятиэтажкой.

"Убывающая волна цунами уничтожила отель"

В общей сложности 13 приливных волн цунами обрушилось со всех сторон Шри-Ланки и только ее северная часть практически не пострадала. Люди бежали в центр острова, чтобы спастись от бедствия. Семье Жуковым повезло, ведь во время начала катастрофы они уже находились далеко в джунглях.
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"Мы уже собирались отчаливать назад, как вдруг заметили странность - река стала намного шире и резко поменялось течение, которое принесло с собой сломанные стулья, тряпки и прочий бытовой мусор. Наш капитан принял решение увезти нас как можно выше", - рассказывает Сергей.
Семья вспоминает, что их высадили на берег и отвели на возвышенность. В их сторону бежали люди с криками. Среди них были и местные, и туристы.
«
"Нас удивило, что за бежавшими людьми следом тянулась огромная лужа воды, хотя мы находились очень далеко от берега. Все были в панике и растерянности, никто не знал, что нам делать, поэтому мы просто ждали", - вспоминает мужчина.
Спустя несколько часов спасатели предложили туристам вернуться в отели и попытаться отыскать свои вещи и документы. Многие бросили свои паспорта в номерах, без которых им теперь было проблематично вернуться домой.
"Ехать разрешили только мужчинам, безопасность нам никто не гарантировал. Когда мы подъехали к берегу, убывающая обратно в океан волна уничтожила трехэтажный отель. Здание разнесло по кирпичикам на наших глазах", - рассказывает Сергей.
По воспоминаниям мужчины, большая часть территории возле отеля была затоплена, в грязной океанской воде находились обломки от мебели, мониторы телевизоров и вещи туристов.
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"Я зашел в номер и увидел, что его перевернуло вверх дном. Стеклянных дверей нет, кровати занесло на стену, а на полу в грязной воде копошатся крабы и кузнечики. Но что меня особенно удивило – это большая уличная ваза, которая теперь стояла в нашем туалете", - рассказывает он.
Один из чемоданов, по словам мужчины, пришлось стаскивать с крыши. Большинство их вещей, в том числе документы, чудом уцелели. Даже сохранился кнопочных телефон, по которому семья смогла дозвониться домой и сообщить родственникам, что они целы.

Страх перед океаном остался на всю жизнь

Желающий покинуть страну было много, поэтому семья не смогла сразу улететь домой. Вместо этого им предложили скоротать дни в хижинах возле реки в джунглях, где туристы занимались рафтингом. Место находилось в отдалении от берега, поэтому не пострадало.
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"В номерах не было ни телевизоров, ни компьютеров. Всю информацию мы узнавали от экскурсоводов. С местными общаться не могли, мешал языковой барьер. Но они пару раз приглашали нас в гости и кормили своей национальной едой", - дополняет рассказ мужа Майя.

Спустя две ночи семью отправили в аэропорт

"Помню, когда мы только прилетели, по дороге в отель стояли домики, хижины. Но цунами все унесло, оставив за собой лишь груду досок. Уцелели только здания из кирпича и бетона. К сожалению, их было немного", - рассказывает Сергей.
По воспоминаниям пары, аэропорт был переполнен. Они встретили знакомых, которым удалось убежать от волны. Все их вещи, включая паспорта и наличку, пропали, зато они остались живы.
"После этого мы на океан не летаем. Этот страх сидит в нас до сих пор, все 20 лет", - подытоживает Майя.
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