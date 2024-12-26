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Ученый РАН отметил второстепенность Украины для Трампа - РИА Новости, 26.12.2024
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12:46 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/tramp-1991422788.html
Ученый РАН отметил второстепенность Украины для Трампа
Ученый РАН отметил второстепенность Украины для Трампа - РИА Новости, 26.12.2024
Ученый РАН отметил второстепенность Украины для Трампа
Заявления победившего на выборах президента США Дональда Трампа про покупку новых территорий намекают на то, что такие приоритеты демократической администрации, РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:46:00+03:00
2024-12-26T12:46:00+03:00
в мире
сша
канада
гренландия
дональд трамп
владимир батюк
джастин трюдо
российская академия наук
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заявления победившего на выборах президента США Дональда Трампа про покупку новых территорий намекают на то, что такие приоритеты демократической администрации, как Украина и Израиль, могут стать для руководства Соединённых Штатов второстепенными, считает глава центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Во вторник сын Трампа Эрик опубликовал пост с картинкой, на которой его отец якобы покупает Канаду, Гренландию и Панамский канал. "Такая риторика логична для неоизоляционистской политики, которую планирует Трамп. Если у него Америка прежде всего, то прежде всего и то, что окружает Америку, включая Канаду, Мексику, Гренландию и Панамский канал - это традиционная сфера влияния Штатов", - сказал РИА Новости Батюк. Он уточнил, что из этого следует и то, что внешнеполитические приоритеты предыдущей администрации могут стать второстепенными. "Украина, Израиль и многое другое для него являются уже сугубо второстепенными. Трамп наметил внешнеполитический приоритет своей будущей администрации", - заключил эксперт. Говоря о реальной перспективе покупки новых территорий, Батюк уточнил, что заявления будущего американского президента могут являться частью политики торга. "Надо пообещать или наугрожать как можно больше, чтобы добиться того, чего ты действительно желаешь. Не факт, что Трамп хочет присоединить Канаду, Гренландию или Мексику, но он точно хочет изменить характер экономических отношений с ними", - подчеркнул эксперт. Трамп 18 декабря предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав США в качестве 51-го штата, заявив, что такой шаг мог бы значительно сократить расходы канадцев. До этого он в шутку назвал канадского премьера Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединёнными Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность. В правительстве Канады в ответ на это заявили, что настроены решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США о Канаде как об "американском штате". Будущий американский президент 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развёртывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино во вторник назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества. В понедельник вновь избранный президент Соединённых Штатов назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал своё решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
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в мире, сша, канада, гренландия, дональд трамп, владимир батюк, джастин трюдо, российская академия наук
В мире, США, Канада, Гренландия, Дональд Трамп, Владимир Батюк, Джастин Трюдо, Российская академия наук
Ученый РАН отметил второстепенность Украины для Трампа

Ученый Батюк заявил, что Украина может стать второстепенным приоритетом США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заявления победившего на выборах президента США Дональда Трампа про покупку новых территорий намекают на то, что такие приоритеты демократической администрации, как Украина и Израиль, могут стать для руководства Соединённых Штатов второстепенными, считает глава центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Во вторник сын Трампа Эрик опубликовал пост с картинкой, на которой его отец якобы покупает Канаду, Гренландию и Панамский канал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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"Такая риторика логична для неоизоляционистской политики, которую планирует Трамп. Если у него Америка прежде всего, то прежде всего и то, что окружает Америку, включая Канаду, Мексику, Гренландию и Панамский канал - это традиционная сфера влияния Штатов", - сказал РИА Новости Батюк.
Он уточнил, что из этого следует и то, что внешнеполитические приоритеты предыдущей администрации могут стать второстепенными.
"Украина, Израиль и многое другое для него являются уже сугубо второстепенными. Трамп наметил внешнеполитический приоритет своей будущей администрации", - заключил эксперт.
Говоря о реальной перспективе покупки новых территорий, Батюк уточнил, что заявления будущего американского президента могут являться частью политики торга.
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"Надо пообещать или наугрожать как можно больше, чтобы добиться того, чего ты действительно желаешь. Не факт, что Трамп хочет присоединить Канаду, Гренландию или Мексику, но он точно хочет изменить характер экономических отношений с ними", - подчеркнул эксперт.
Трамп 18 декабря предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав США в качестве 51-го штата, заявив, что такой шаг мог бы значительно сократить расходы канадцев. До этого он в шутку назвал канадского премьера Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединёнными Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность. В правительстве Канады в ответ на это заявили, что настроены решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США о Канаде как об "американском штате".
Будущий американский президент 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развёртывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино во вторник назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.
В понедельник вновь избранный президент Соединённых Штатов назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал своё решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Киев пытается убедить Трампа в выгоде от поддержки Украины, пишет WP
25 ноября, 22:25
 
В миреСШАКанадаГренландияДональд ТрампВладимир БатюкДжастин ТрюдоРоссийская академия наук
 
 
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