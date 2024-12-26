https://ria.ru/20241226/sudno-1991373428.html

Владелец судна "Урса Майор" рассказал об эвакуации экипажа

Владелец судна "Урса Майор" рассказал об эвакуации экипажа - РИА Новости, 26.12.2024

Владелец судна "Урса Майор" рассказал об эвакуации экипажа

Экипаж российского судна "Урса Майор" эвакуировался после понимания того, что гибель сухогруза неминуема, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:20:00+03:00

2024-12-26T09:20:00+03:00

2024-12-26T09:21:00+03:00

средиземное море

картахена

санкт-петербург

крушение судна "урса майор"

в мире

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Экипаж российского судна "Урса Майор" эвакуировался после понимания того, что гибель сухогруза неминуема, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика" (владелец судна).Российское грузовое судно "Урса Майор" потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Российское судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад в направлении порта Владивосток."Экипаж судна пытался локализовать повреждения, но из-за резкого увеличения крена на правый борт и деферента на корму, понимая, что гибель судна неминуема, капитаном было принято решение об эвакуации экипажа и подан сигнал бедствия. В 15.10 экипаж в составе 14 человек отошел от судна в спасательной шлюпке. Два члена экипажа не были найдены", - сообщила пресс-служба.По данным "Оборонлогистики", против "Урса Майор" была совершена террористическая атака. По показаниям членов экипажа, 23 декабря в 13.50 мск произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт. Перегруза на сухогрузе не было, утверждают в компании.

https://ria.ru/20241225/sudno-1991299217.html

средиземное море

картахена

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

средиземное море, картахена, санкт-петербург, крушение судна "урса майор", в мире