Владелец судна "Урса Майор" рассказал об эвакуации экипажа
"Оборонлогистика": когда гибель "Урса Майор" была неизбежна, экипаж эвакуировали
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Экипаж российского судна "Урса Майор" эвакуировался после понимания того, что гибель сухогруза неминуема, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика" (владелец судна).
Российское грузовое судно "Урса Майор" потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Российское судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад в направлении порта Владивосток.
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"Экипаж судна пытался локализовать повреждения, но из-за резкого увеличения крена на правый борт и деферента на корму, понимая, что гибель судна неминуема, капитаном было принято решение об эвакуации экипажа и подан сигнал бедствия. В 15.10 экипаж в составе 14 человек отошел от судна в спасательной шлюпке. Два члена экипажа не были найдены", - сообщила пресс-служба.
По данным "Оборонлогистики", против "Урса Майор" была совершена террористическая атака. По показаниям членов экипажа, 23 декабря в 13.50 мск произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт. Перегруза на сухогрузе не было, утверждают в компании.