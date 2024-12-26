На борту российского судна "Урса Майор" обнаружили пробоину
"Оборонлогистика": после взрывов на Ursa Major образовалась пробоина 50 на 50 см
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. После трех взрывов по правому борту российского судна "Урса Майор" в корпусе обнаружили пробоину, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика", владеющей судном.
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"На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками", — рассказали агентству.
© ИнфографикаКрушение "Большой Медведицы"
© Инфографика
Крушение "Большой Медведицы"
"Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море, причем, по данным "Оборонлогистики", причиной инцидента стал теракт.
Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести.
Владелец "Урсы Майор" утверждает, что это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.