https://ria.ru/20241226/sudno-1991351451.html

На борту российского судна "Урса Майор" обнаружили пробоину

На борту российского судна "Урса Майор" обнаружили пробоину - РИА Новости, 26.12.2024

На борту российского судна "Урса Майор" обнаружили пробоину

После трех взрывов по правому борту российского судна "Урса Майор" в корпусе обнаружили пробоину, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T03:21:00+03:00

2024-12-26T03:21:00+03:00

2024-12-26T09:44:00+03:00

средиземное море

картахена

санкт-петербург

крушение судна "урса майор"

в мире

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. После трех взрывов по правому борту российского судна "Урса Майор" в корпусе обнаружили пробоину, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика", владеющей судном. "На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками", — рассказали агентству."Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море, причем, по данным "Оборонлогистики", причиной инцидента стал теракт.Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Владелец "Урсы Майор" утверждает, что это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.

https://ria.ru/20241224/sudno-1990945516.html

средиземное море

картахена

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

средиземное море, картахена, санкт-петербург, крушение судна "урса майор", в мире