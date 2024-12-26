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На борту российского судна "Урса Майор" обнаружили пробоину - РИА Новости, 26.12.2024
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03:21 26.12.2024 (обновлено: 09:44 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/sudno-1991351451.html
На борту российского судна "Урса Майор" обнаружили пробоину
На борту российского судна "Урса Майор" обнаружили пробоину - РИА Новости, 26.12.2024
На борту российского судна "Урса Майор" обнаружили пробоину
После трех взрывов по правому борту российского судна "Урса Майор" в корпусе обнаружили пробоину, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T03:21:00+03:00
2024-12-26T09:44:00+03:00
средиземное море
картахена
санкт-петербург
крушение судна "урса майор"
в мире
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. После трех взрывов по правому борту российского судна "Урса Майор" в корпусе обнаружили пробоину, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика", владеющей судном. "На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками", — рассказали агентству."Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море, причем, по данным "Оборонлогистики", причиной инцидента стал теракт.Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Владелец "Урсы Майор" утверждает, что это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.
https://ria.ru/20241224/sudno-1990945516.html
средиземное море
картахена
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средиземное море, картахена, санкт-петербург, крушение судна "урса майор", в мире
Средиземное море, Картахена, Санкт-Петербург, Крушение судна "Урса Майор", В мире
На борту российского судна "Урса Майор" обнаружили пробоину

"Оборонлогистика": после взрывов на Ursa Major образовалась пробоина 50 на 50 см

Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. После трех взрывов по правому борту российского судна "Урса Майор" в корпусе обнаружили пробоину, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика", владеющей судном.
«
"На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками", — рассказали агентству.
© ИнфографикаКрушение "Большой Медведицы"
Крушение Большой Медведицы
© Инфографика
Крушение "Большой Медведицы"
"Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море, причем, по данным "Оборонлогистики", причиной инцидента стал теракт.
Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести.
Владелец "Урсы Майор" утверждает, что это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.
Члены экипажа судна Ursa Major в Картахене, Испания - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства
24 декабря, 10:12
 
Средиземное мореКартахенаСанкт-ПетербургКрушение судна "Урса Майор"В мире
 
 
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