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Университеты в США призвали иностранных студентов не ездить за границу

Университеты в США призвали иностранных студентов не ездить за границу - РИА Новости, 26.12.2024

Университеты в США призвали иностранных студентов не ездить за границу

Университеты в США рекомендуют своим иностранным студентам воздержаться от поездок за пределы американской территории или вернуться в январе из-за предстоящей... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:25:00+03:00

2024-12-26T19:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Университеты в США рекомендуют своим иностранным студентам воздержаться от поездок за пределы американской территории или вернуться в январе из-за предстоящей инаугурации будущего главы государства Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN. "Некоторые университеты настоятельно призывают студентов отложить или сократить планы поездок за пределы США до инаугурации", - говорится в публикации. По данным телеканала, всего в американских вузах обучаются больше 1 миллиона иностранных студентов, однако из-за предстоящего возвращения Трампа в Белый дом часть из них не исключают возможных трудностей в жизни в Америке и даже риска не завершить учебу. Причиной обеспокоенности является угроза запрета на выезд за границу для студентов из ряда стран, с которым иностранцы в США столкнулись при первом сроке администрации Трампа, а также ужесточение миграционных политик и отзыв студенческих виз у тех, кто был замечен в "радикальных антиамериканских и антисемитских" выступлениях. "Запрет на поездки, вероятнее всего, вступит в силу вскоре после инаугурации… будет включать граждан стран, которые уже становились целями при первой администрации Трампа: Киргизии, Нигерии, Мьянмы, Судана, Танзании, Ирана, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы, Йемена и Сомали. В этот перечень могут быть добавлены новые страны, включая Китай и Индию", - цитирует CNN распространенное уведомление Корнеллского университета в Нью-Йорке. Вуз рекомендует всем своим иностранным студентам успеть вернуться в США до 21 января 2025 года, когда начнется весенний семестр. Университет Южной Калифорнии, в свою очередь, просит иностранцев вернуться еще раньше и находиться в США уже 13 января. В вузе также предупредили иностранных студентов о возможных трудностях с обработкой виз при новой администрации.

https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html

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