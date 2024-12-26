https://ria.ru/20241226/siriya-1991232044.html

"Вопрос решен". Турция намекнула на судьбу российских баз в Сирии

"Вопрос решен". Турция намекнула на судьбу российских баз в Сирии - РИА Новости, 26.12.2024

"Вопрос решен". Турция намекнула на судьбу российских баз в Сирии

Анкара видит в Сирии свой протекторат: турки готовы восстанавливать арабскую республику, подавлять очаги сопротивления новым властям и лоббировать интересы... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:00:00+03:00

2024-12-26T08:00:00+03:00

2024-12-26T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Анкара видит в Сирии свой протекторат: турки готовы восстанавливать арабскую республику, подавлять очаги сопротивления новым властям и лоббировать интересы Дамаска на международной арене. О том, что рассчитывают получить взамен, — в материале РИА Новости.Оккупация с человеческим лицомГазета Turkiye сообщила о возможной помощи Сирии в формировании вооруженных сил. Для этого собираются привлечь турецких военных специалистов. "Наша цель — создать в течение года — полутора лет 300-тысячную армию. Сложная ситуация внутри страны и израильская угроза делают это необходимым", — сказал изданию генерал Ахмед Осман, представляющий новые власти.По его словам, на первом этапе нужно получить боеспособные войска в 70-80 тысяч человек. Затем — 150-200 тысяч. В "Хайат Тахрир аш-Шам" — 40 тысяч, в "Сирийской народной армии" — 50. Остальных наберут из служивших у Башара Асада — из не замеченных в военных преступлениях. Кроме того, Турция направит в Сирию собственные подразделения, которые займут стратегически важные объекты."Силы народной самообороны" (СНС), связанные с "Рабочей партией Курдистана" (РПК), обратилась к новым властям с просьбой о переговорах. Им ответили, что курдские вооруженные силы должны быть немедленно расформированы. Также курдов не ждут в новой армии и не собираются предоставлять национальному меньшинству какие бы то ни было квоты в парламенте и правительстве."Администрация Дамаска предупредила: если оккупированные территории не освободят, последует операция против террористического коридора РПК. Поднят вопрос об отмене гражданства, полученного сторонникам РПК при Асаде", — пишет Turkiye.Сирийцам тут не местоАнкара готовит почти три миллиона сирийских беженцев к возвращению на родину. При этом, по официальным данным, с 2017-го по 8 декабря в Сирию добровольно вернулись 763 тысячи 443 человека. После свержения Асада прибавилось еще 25 тысяч. В 2025-м этот процесс ускорится. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил: с 1 января по 1 июля одному человеку из каждой семьи переселенцев предоставят возможность три раза пересечь границу, чтобы подготовиться к отъезду.С послевоенным восстановлением помогут. Скоро Сирию посетит делегация. "Специалисты изучат электроэнергетическую и энергетическую инфраструктуры, обсудят сотрудничество. Основная проблема — нехватка электричества. Надо ее решить", — сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.Эрдоган обещал отстроить разрушенные города, создать бизнес-площадки, возвести промышленные, сельскохозяйственные и животноводческие предприятия."Экономика Сирии рухнула. Снятие эмбарго и ограничений, введенных из-за режима Асада, поспособствует восстановлению. На повестке дня — реинтеграция страны в международное сообщество. <…> Новые власти нуждаются во многом. Мы их не оставим", — подчеркнул президент. Он собирается лично посетить Дамаск в ближайшем будущем.Восточная дипломатияМинистр иностранных дел Хакан Фидан там уже побывал. Встретился с Ахмедом аш-Шараа, ранее известным как Абу Мухаммед Аль-Джулани. Гость не стал скрывать, что условие поддержки — сохранение ведущей роли Анкары во всех делах. И подчеркнул, что курдским вооруженным силам не место в арабской республике, а "судьбу российских военных баз решит сирийский народ".Однако планам Турции могут помешать США. Так, сенатор Крис Ван Холлен призвал оказать давление на Анкару. "Атаки поддерживаемых Турцией сил на наших партнеров, сирийских курдов, подрывают региональную безопасность и усилия по предотвращению восстановления ИГ*", — пояснил он. По его словам, как минимум следует заставить Эрдогана координировать свои действия с Вашингтоном.Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что есть лишь два серьезных препятствия для превращения Сирии в протекторат Турции. Во-первых — Израиль, не заинтересованный в усилении Анкары, во-вторых, — противоречия внутри сирийского общества."Эрдогану нужна вся Сирия. Поэтому сейчас он требует, чтобы Израиль покинул территорию республики, а также хочет руками Дамаска расправиться с курдской автономией. Что касается средств на восстановление, то Эрдоган надеется получить деньги от Катара, традиционного инвестора Анкары. Эмират охотно поддерживает турецкие внешнеполитические амбиции, так как это помогает в конкуренции с другими государствами Персидского залива", — рассуждает политолог.Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов сомневается, что у Эрдогана все получится. Для этого недостаточно экономических ресурсов и союзников внутри арабской республики, на которых можно положиться."Эрдоган вспомнил, что значительная часть Сирии входила в Османскую империю, но не учел, что сирийцы ненавидели турок. С тех пор мало что изменилось. В глазах местного населения боевики, свергнувшие Асада, — коллаборационисты. Нельзя исключать, что на этой основе сформируется новый центр силы, противостоящий ставленникам Анкары. Кроме того, ХТШ за кого только ни воевала, кого только ни предавала. Возможно, Турция станет еще одним пунктом в их послужном списке", — говорит востоковед.Скорее всего, Эрдоган попытается воспользоваться удобным для него раскладом сил, чтобы укрепить позиции на границе с Сирией, в том числе взять под контроль стратегически важные территории и расправиться с сирийскими курдами. А главной задачей Анкары останется поддержание стабильности в арабской республике, чтобы избежать потока беженцев. Именно с этим Крылов связывает призывы снять с Сирии международные санкции и приступить к послевоенному восстановлению.Как бы там ни было, в обозримой перспективе арабская республика не станет полноценным государством, уверены эксперты РИА Новости. На восстановление нужно минимум 490 миллиардов долларов — у Турции, США и ЕС таких денег нет. Также необходимо наладить диалог между различными социальными группами. Послевоенная разруха может привести к тому, что люди начнут искать крайних, а с точки зрения исламистов это религиозные меньшинства: христиане, алавиты и другие. В результате страна перейдет к новому этапу гражданской войны.*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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