https://ria.ru/20241226/sammit-1991492411.html

Лукашенко и Пашинян поспорили на заседании ВЕЭС

Лукашенко и Пашинян поспорили на заседании ВЕЭС - РИА Новости, 26.12.2024

Лукашенко и Пашинян поспорили на заседании ВЕЭС

Власти Белоруссии могут организовать доставку премьера Армении Никола Пашиняна и армянской делегации на саммит ЕАЭС в Минск в мае, если они не могут сами... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:31:00+03:00

2024-12-26T16:31:00+03:00

2024-12-26T19:30:00+03:00

в мире

минск

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александр лукашенко

никол пашинян

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек – РИА Новости. Власти Белоруссии могут организовать доставку премьера Армении Никола Пашиняна и армянской делегации на саммит ЕАЭС в Минск в мае, если они не могут сами доехать, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.Ранее в четверг Лукашенко на саммите ЕАЭС предложил провести летнюю встречу организации на высшем уровне в конце мая в Минске. Пашинян сообщил, что на этом мероприятии армянская сторона будет участвовать по видеосвязи."Что у вас за проблема? Далеко до Минска? Или некому вас подвезти? Ну мы организуем доставку вашей делегации, если нужно", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС, который проходит в четверг в Ленинградской области.Пашинян заметил, что "по этому поводу" выступал с публичным заявлением и оно остается в силе. "Думаю. Это правильный формат, чтобы обсудить вопросы", - сказал он."Мы рассмотрим ваше заявление", - отметил Лукашенко. "А что тут рассматривать? Мое заявление не подлежит рассмотрению", - ответил Пашинян. "Мы рассмотрим… может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали", - парировал Лукашенко.Армянский премьер ответил, что с пониманием относится к данной ситуации. "Нет проблем, нет проблем", - сказал Пашинян. "Понимаю, что, может, у вас появились еще и проблемы с телевизорами. Я с пониманием отношусь к этому", - добавил он после небольшой паузы.Ранее премьер-министр Армении заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".Позднее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз отметил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркивал, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.

https://ria.ru/20240601/pashinyan-1949839353.html

https://ria.ru/20240613/mid-1952607981.html

https://ria.ru/20241225/sovet-1990799324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Диалог Лукашенко и Пашиняна на заседании ВЕЭС Лукашенко анонсировал заседание Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске, Пашинян сразу после оговорил, что армянская делегация не приедет. У лидеров двух стран натянутые отношения еще с лета: Пашинян обвинял Лукашенко в поддержке Азербайджана и на этом фоне сразу заявлял, что в Минск больше не приедет. Президент Белоруссии вскоре после этого говорил, что Армения никому не нужна на Западе. На кадрах - сегодняшний диалог белорусского лидера и премьера Армении: о сбритой бороде и неработающих телевизорах. 2024-12-26T16:31 true PT2M22S

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Ольга Фомченкова

в мире, минск, белоруссия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, никол пашинян, армения