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В Госдуме надеются, что RuStore появится на гаджетах Apple - РИА Новости, 26.12.2024
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16:18 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/rustore-1991488766.html
В Госдуме надеются, что RuStore появится на гаджетах Apple
В Госдуме надеются, что RuStore появится на гаджетах Apple - РИА Новости, 26.12.2024
В Госдуме надеются, что RuStore появится на гаджетах Apple
Депутат Госдумы Антон Горелкин рассчитывает, что проект о возможности устанавливать RuStore на гаджетах Apple будет принят в весеннюю сессию ГД. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:18:00+03:00
2024-12-26T16:18:00+03:00
экономика
технологии
россия
антон горелкин
госдума рф
apple
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин рассчитывает, что проект о возможности устанавливать RuStore на гаджетах Apple будет принят в весеннюю сессию ГД. "Заявление Apple вселяет уверенность в перспективах нашего законопроекта о магазине приложений. Если компания продолжит демонстрировать уважение по отношению к российским законам, RuStore точно появится на айфонах и айпадах. Как вы знаете, свои поправки ко второму чтению я уже направил в комитет ГД по промышленности и торговле, поэтому рассчитываю, что в весеннюю сессию законопроект будет принят", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что в целом Apple сохраняет прагматичный подход, понимая, что уйти с рынка легко, а вернуться в среднесрочной перспективе – уже невозможно. "Лично я считаю, что если иностранная компания беззастенчиво нарушала законы РФ и права наших граждан, её камбэк на российский рынок должен сопровождаться огромными компенсациями морального и экономического ущерба. Возможно, со временем эта позиция оформится в законодательную инициативу", - добавил парламентарий. -0-
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экономика, технологии, россия, антон горелкин, госдума рф, apple
Экономика, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Apple
В Госдуме надеются, что RuStore появится на гаджетах Apple

Горелкин: проект о RuStore на гаджетах Apple может быть принят в весеннюю сессию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкRuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android. - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин рассчитывает, что проект о возможности устанавливать RuStore на гаджетах Apple будет принят в весеннюю сессию ГД.
"Заявление Apple вселяет уверенность в перспективах нашего законопроекта о магазине приложений. Если компания продолжит демонстрировать уважение по отношению к российским законам, RuStore точно появится на айфонах и айпадах. Как вы знаете, свои поправки ко второму чтению я уже направил в комитет ГД по промышленности и торговле, поэтому рассчитываю, что в весеннюю сессию законопроект будет принят", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что в целом Apple сохраняет прагматичный подход, понимая, что уйти с рынка легко, а вернуться в среднесрочной перспективе – уже невозможно.
"Лично я считаю, что если иностранная компания беззастенчиво нарушала законы РФ и права наших граждан, её камбэк на российский рынок должен сопровождаться огромными компенсациями морального и экономического ущерба. Возможно, со временем эта позиция оформится в законодательную инициативу", - добавил парламентарий. -0-
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