В Госдуме надеются, что RuStore появится на гаджетах Apple
Горелкин: проект о RuStore на гаджетах Apple может быть принят в весеннюю сессию
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкRuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин рассчитывает, что проект о возможности устанавливать RuStore на гаджетах Apple будет принят в весеннюю сессию ГД.
"Заявление Apple вселяет уверенность в перспективах нашего законопроекта о магазине приложений. Если компания продолжит демонстрировать уважение по отношению к российским законам, RuStore точно появится на айфонах и айпадах. Как вы знаете, свои поправки ко второму чтению я уже направил в комитет ГД по промышленности и торговле, поэтому рассчитываю, что в весеннюю сессию законопроект будет принят", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что в целом Apple сохраняет прагматичный подход, понимая, что уйти с рынка легко, а вернуться в среднесрочной перспективе – уже невозможно.
"Лично я считаю, что если иностранная компания беззастенчиво нарушала законы РФ и права наших граждан, её камбэк на российский рынок должен сопровождаться огромными компенсациями морального и экономического ущерба. Возможно, со временем эта позиция оформится в законодательную инициативу", - добавил парламентарий. -0-
В Госдуме рассказали о судьбе гаджетов Apple
13 ноября, 12:12