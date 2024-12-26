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В Госдуме надеются, что RuStore появится на гаджетах Apple

В Госдуме надеются, что RuStore появится на гаджетах Apple - РИА Новости, 26.12.2024

В Госдуме надеются, что RuStore появится на гаджетах Apple

Депутат Госдумы Антон Горелкин рассчитывает, что проект о возможности устанавливать RuStore на гаджетах Apple будет принят в весеннюю сессию ГД. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:18:00+03:00

2024-12-26T16:18:00+03:00

2024-12-26T16:18:00+03:00

экономика

технологии

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин рассчитывает, что проект о возможности устанавливать RuStore на гаджетах Apple будет принят в весеннюю сессию ГД. "Заявление Apple вселяет уверенность в перспективах нашего законопроекта о магазине приложений. Если компания продолжит демонстрировать уважение по отношению к российским законам, RuStore точно появится на айфонах и айпадах. Как вы знаете, свои поправки ко второму чтению я уже направил в комитет ГД по промышленности и торговле, поэтому рассчитываю, что в весеннюю сессию законопроект будет принят", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что в целом Apple сохраняет прагматичный подход, понимая, что уйти с рынка легко, а вернуться в среднесрочной перспективе – уже невозможно. "Лично я считаю, что если иностранная компания беззастенчиво нарушала законы РФ и права наших граждан, её камбэк на российский рынок должен сопровождаться огромными компенсациями морального и экономического ущерба. Возможно, со временем эта позиция оформится в законодательную инициативу", - добавил парламентарий. -0-

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экономика, технологии, россия, антон горелкин, госдума рф, apple