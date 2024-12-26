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Русских: более 400 рабочих мест создадут на новом заводе в Ульяновске
Русских: более 400 рабочих мест создадут на новом заводе в Ульяновске - РИА Новости, 26.12.2024
Русских: более 400 рабочих мест создадут на новом заводе в Ульяновске
Более 400 высокотехнологичных рабочих мест создаст завод по производству отечественных лопастей для ветрогенераторов в Ульяновске, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:36:00+03:00
2024-12-26T13:36:00+03:00
2024-12-26T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 400 высокотехнологичных рабочих мест создаст завод по производству отечественных лопастей для ветрогенераторов в Ульяновске, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Торжественная церемония открытия первого в России производства отечественных лопастей для ветрогенераторов прошла в Ульяновске в четверг. Производство создано на площадке ушедшей из России датской компании Vestas. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, генеральный директор Композитного дивизиона "Росатома" Александр Тюнин. Соглашение о реализации инвестпроекта по созданию данного производства было подписано 15 июня 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума. "Сегодня мы не просто открываем новое предприятие. Мы являемся участниками и свидетелями создания нового полностью отечественного производственного цикла с использованием композиционных материалов. Запуская производство ветролопастей, мы сможем удовлетворить потребности наших ветроэнергетических проектов и повысить долю локализации оборудования с нынешних 68% до 85%. А это значит, что мы не только создаем новые предприятия, рабочие места, но и способствуем укреплению технологического суверенитета России", – отметил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба правительства Ульяновской области. На заводе будут изготавливать сложные конструкции из отечественных композитных материалов, в том числе созданных на предприятиях "Росатома". Выпуск ветролопастей налажен в полном соответствии с постановлением правительства РФ "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" – производство локализовано на уровне сырьевой базы. "Открытие отечественного производства ветролопастей – долгожданное событие этого года. На новом заводе будет создано более 400 высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона. При полной загрузке здесь можно будет выпускать до 450 лопастей в год. Мы успешно занимаемся новыми, перспективными проектами, направленными на развитие экономической мощи нашего государства", — подчеркнул губернатор региона. В этом году предприятие изготовит и поставит 24 лопасти. При полной загрузке завод сможет выпускать до 450 изделий в год. Выход предприятия на проектную мощность запланирован на начало 2025 года. На производстве будет задействовано порядка 400 специалистов. Инвестиции в создание нового производства составили 1,7 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности. На первом этапе основным потребителем продукции станет компания "Росатом Возобновляемая Энергия".
https://ria.ru/20241218/reabilitatsiya-1989944323.html
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ульяновск, ульяновская область, россия, алексей русских, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", фонд развития промышленности
Ульяновская область, Ульяновск, Ульяновская область, Россия, Алексей Русских, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Фонд развития промышленности
Русских: более 400 рабочих мест создадут на новом заводе в Ульяновске
Губернатор Русских: более 400 рабочих мест создадут на новом заводе в Ульяновске
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 400 высокотехнологичных рабочих мест создаст завод по производству отечественных лопастей для ветрогенераторов в Ульяновске, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Торжественная церемония открытия первого в России
производства отечественных лопастей для ветрогенераторов прошла в Ульяновске
в четверг. Производство создано на площадке ушедшей из России датской компании Vestas.
В церемонии открытия приняли участие генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом
" Алексей Лихачев
, губернатор Ульяновской области Алексей Русских
, генеральный директор Композитного дивизиона "Росатома" Александр Тюнин.
Соглашение о реализации инвестпроекта по созданию данного производства было подписано 15 июня 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Сегодня мы не просто открываем новое предприятие. Мы являемся участниками и свидетелями создания нового полностью отечественного производственного цикла с использованием композиционных материалов. Запуская производство ветролопастей, мы сможем удовлетворить потребности наших ветроэнергетических проектов и повысить долю локализации оборудования с нынешних 68% до 85%. А это значит, что мы не только создаем новые предприятия, рабочие места, но и способствуем укреплению технологического суверенитета России", – отметил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба правительства Ульяновской области.
На заводе будут изготавливать сложные конструкции из отечественных композитных материалов, в том числе созданных на предприятиях "Росатома". Выпуск ветролопастей налажен в полном соответствии с постановлением правительства РФ "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" – производство локализовано на уровне сырьевой базы.
"Открытие отечественного производства ветролопастей – долгожданное событие этого года. На новом заводе будет создано более 400 высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона. При полной загрузке здесь можно будет выпускать до 450 лопастей в год. Мы успешно занимаемся новыми, перспективными проектами, направленными на развитие экономической мощи нашего государства", — подчеркнул губернатор региона.
В этом году предприятие изготовит и поставит 24 лопасти. При полной загрузке завод сможет выпускать до 450 изделий в год. Выход предприятия на проектную мощность запланирован на начало 2025 года. На производстве будет задействовано порядка 400 специалистов.
Инвестиции в создание нового производства составили 1,7 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности
. На первом этапе основным потребителем продукции станет компания "Росатом Возобновляемая Энергия".