https://ria.ru/20241226/russkikh-1991444928.html

Русских: более 400 рабочих мест создадут на новом заводе в Ульяновске

Русских: более 400 рабочих мест создадут на новом заводе в Ульяновске - РИА Новости, 26.12.2024

Русских: более 400 рабочих мест создадут на новом заводе в Ульяновске

Более 400 высокотехнологичных рабочих мест создаст завод по производству отечественных лопастей для ветрогенераторов в Ульяновске, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:36:00+03:00

2024-12-26T13:36:00+03:00

2024-12-26T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 400 высокотехнологичных рабочих мест создаст завод по производству отечественных лопастей для ветрогенераторов в Ульяновске, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Торжественная церемония открытия первого в России производства отечественных лопастей для ветрогенераторов прошла в Ульяновске в четверг. Производство создано на площадке ушедшей из России датской компании Vestas. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, генеральный директор Композитного дивизиона "Росатома" Александр Тюнин. Соглашение о реализации инвестпроекта по созданию данного производства было подписано 15 июня 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума. "Сегодня мы не просто открываем новое предприятие. Мы являемся участниками и свидетелями создания нового полностью отечественного производственного цикла с использованием композиционных материалов. Запуская производство ветролопастей, мы сможем удовлетворить потребности наших ветроэнергетических проектов и повысить долю локализации оборудования с нынешних 68% до 85%. А это значит, что мы не только создаем новые предприятия, рабочие места, но и способствуем укреплению технологического суверенитета России", – отметил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба правительства Ульяновской области. На заводе будут изготавливать сложные конструкции из отечественных композитных материалов, в том числе созданных на предприятиях "Росатома". Выпуск ветролопастей налажен в полном соответствии с постановлением правительства РФ "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" – производство локализовано на уровне сырьевой базы. "Открытие отечественного производства ветролопастей – долгожданное событие этого года. На новом заводе будет создано более 400 высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона. При полной загрузке здесь можно будет выпускать до 450 лопастей в год. Мы успешно занимаемся новыми, перспективными проектами, направленными на развитие экономической мощи нашего государства", — подчеркнул губернатор региона. В этом году предприятие изготовит и поставит 24 лопасти. При полной загрузке завод сможет выпускать до 450 изделий в год. Выход предприятия на проектную мощность запланирован на начало 2025 года. На производстве будет задействовано порядка 400 специалистов. Инвестиции в создание нового производства составили 1,7 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности. На первом этапе основным потребителем продукции станет компания "Росатом Возобновляемая Энергия".

https://ria.ru/20241218/reabilitatsiya-1989944323.html

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ульяновск, ульяновская область, россия, алексей русских, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", фонд развития промышленности