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Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году - РИА Новости, 26.12.2024
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22:53 26.12.2024 (обновлено: 23:31 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991565307.html
Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году
Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году - РИА Новости, 26.12.2024
Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, верит ли он в победу России уже в следующем году. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T22:53:00+03:00
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россия
ленинградская область
владимир путин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, верит ли он в победу России уже в следующем году. "В Бога верю. А Бог с нами", - сказал Путин журналистам в ответ на вопрос о том, верит ли он сам в то, что конфликт на Украине завершится победой России в 2025 году. Такое заявление президент сделал во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.
https://ria.ru/20241226/putin-1991547733.html
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россия, ленинградская область, владимир путин, снг, веэс, общество
Россия, Ленинградская область, Владимир Путин, СНГ, ВЕЭС, Общество
Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году

Путин ответил на вопрос о завершении СВО словами о вере в Бога

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, верит ли он в победу России уже в следующем году.
"В Бога верю. А Бог с нами", - сказал Путин журналистам в ответ на вопрос о том, верит ли он сам в то, что конфликт на Украине завершится победой России в 2025 году.
Такое заявление президент сделал во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Россия будет добиваться успехов на фронте, заявил Путин
Вчера, 20:35
 
РоссияЛенинградская областьВладимир ПутинСНГВЕЭСОбщество
 
 
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