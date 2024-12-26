https://ria.ru/20241226/putin-1991565307.html

Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году

Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году - РИА Новости, 26.12.2024

Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, верит ли он в победу России уже в следующем году. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T22:53:00+03:00

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, верит ли он в победу России уже в следующем году. "В Бога верю. А Бог с нами", - сказал Путин журналистам в ответ на вопрос о том, верит ли он сам в то, что конфликт на Украине завершится победой России в 2025 году. Такое заявление президент сделал во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.

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россия, ленинградская область, владимир путин, снг, веэс, общество