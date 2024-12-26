https://ria.ru/20241226/putin-1991565307.html
Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году
Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году - РИА Новости, 26.12.2024
Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, верит ли он в победу России уже в следующем году. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T22:53:00+03:00
2024-12-26T22:53:00+03:00
2024-12-26T23:31:00+03:00
россия
ленинградская область
владимир путин
снг
веэс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_46d6e29cb076b6a993394673f2e8db60.jpg
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, верит ли он в победу России уже в следующем году. "В Бога верю. А Бог с нами", - сказал Путин журналистам в ответ на вопрос о том, верит ли он сам в то, что конфликт на Украине завершится победой России в 2025 году. Такое заявление президент сделал во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.
https://ria.ru/20241226/putin-1991547733.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_445fb56d3405dd64ddb5788378c74a60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ленинградская область, владимир путин, снг, веэс, общество
Россия, Ленинградская область, Владимир Путин, СНГ, ВЕЭС, Общество
Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году
Путин ответил на вопрос о завершении СВО словами о вере в Бога