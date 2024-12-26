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Поставки газа через Украину невозможны в условиях иска Киева, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
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20:59 26.12.2024 (обновлено: 22:16 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991551179.html
Поставки газа через Украину невозможны в условиях иска Киева, заявил Путин
Поставки газа через Украину невозможны в условиях иска Киева, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Поставки газа через Украину невозможны в условиях иска Киева, заявил Путин
Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:59:00+03:00
2024-12-26T22:16:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области."Мы сказали, мы будем поставлять, даже если это будет там "Сокар" азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Но пусть они (Украина - ред.) иск заберут из суда. Что за бред? Сказали: "нет, забирать не будем". Ну тогда, "пожалуйте бриться", живите без нашего газа", - заявил глава государства.Путин рассказал, что Украина сама закрыла один из маршрутов поставки газа по ее территории, но потребовала "оплатить то, что не шло транзитом через Украину"."Украина закрыла нам один из маршрутов поставок в Европу – через Сохрановку. Закрыли и все. А у нас контракт с ними "ship or pay" - транзитируй или плати. Они закрыли, а потом предъявили нам иск в суде с требованием оплатить то, что не шло транзитом через Украину. На вопрос "Газпрома" - "Вы чего, с ума сошли что ли? Вы же закрыли этот транзит" (ответили): "Ну мы закрыли, а вы платите нам все равно деньги". Бред какой-то", - подчеркнул он.Президент напомнил и о недавнем отказе Киева от продления транзитного контракта на поставку российского газа через территорию Украины."Они вот объявили об этом: "не будет контракта, не будем продлевать". А потом осознали, что для них для самих это проблема, - засуетились. Суета в чем начала выражаться? Начали обращаться по сути ко всем подряд, чтобы кто-то вместо Украины заключил с нами контракт на этот транзит по территории Украины", - пояснил Путин.Президент отметил, что это предложение подразумевало, что газ также поставлялся бы по украинской территории, но до границы РФ с Украиной этот процесс шел бы под управлением "Газпрома", а по территории Украины - под контролем соответствующей структуры какой-либо третьей страны."А на границе Украины и Европы чтобы опять там "Газпром" со своими партнерами разбирался. Проблема в том, что у "Газпрома" контракты длительные - до 2035, 2049 годов. И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая", - сказал Путин.При этом украинские власти "иск из арбитражного суда забирать не хотят", напомнил он. Президент отметил, что если в этих условиях транзит газа по территории Украины будет осуществляться под управлением третьей стороны, получится, что граждане РФ будут поставлять газ в Европу, а по решению арбитражного суда деньги за эти поставки в безакцептном порядке будут поступать на Украину в счет погашения ее иска к "Газпрому"."Говорят - пускай третья страна транзитирует по нашей территории, а иск из арбитражного суда забирать не хотят. Что получится? Получится, что мы с вами и еще 150 миллионов человек российских граждан будут поставлять газ в европейскую страну любую, а по решению арбитражного суда - в безакцептном порядке так называемом - эти деньги будут сниматься, к нам не будут поступать, а будут поступать на Украину в счет погашения иска Украины к "Газпрому". Ну бред", - подчеркнул Путин.Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
https://ria.ru/20241226/tranzit-1991548565.html
https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html
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экономика, украина, россия, владимир путин, веэс, газпром, энергетика, природный газ
Экономика, Украина, Россия, Владимир Путин, ВЕЭС, Газпром, Энергетика, Природный газ
Поставки газа через Украину невозможны в условиях иска Киева, заявил Путин

Путин заявил, что РФ готова поставлять газ через Украину, но мешает иск Киева

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.
"Мы сказали, мы будем поставлять, даже если это будет там "Сокар" азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Но пусть они (Украина - ред.) иск заберут из суда. Что за бред? Сказали: "нет, забирать не будем". Ну тогда, "пожалуйте бриться", живите без нашего газа", - заявил глава государства.
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Россия все еще оплачивает транзит газа через Украину, заявил Путин
Вчера, 20:41
Путин рассказал, что Украина сама закрыла один из маршрутов поставки газа по ее территории, но потребовала "оплатить то, что не шло транзитом через Украину".
"Украина закрыла нам один из маршрутов поставок в Европу – через Сохрановку. Закрыли и все. А у нас контракт с ними "ship or pay" - транзитируй или плати. Они закрыли, а потом предъявили нам иск в суде с требованием оплатить то, что не шло транзитом через Украину. На вопрос "Газпрома" - "Вы чего, с ума сошли что ли? Вы же закрыли этот транзит" (ответили): "Ну мы закрыли, а вы платите нам все равно деньги". Бред какой-то", - подчеркнул он.
Президент напомнил и о недавнем отказе Киева от продления транзитного контракта на поставку российского газа через территорию Украины.
"Они вот объявили об этом: "не будет контракта, не будем продлевать". А потом осознали, что для них для самих это проблема, - засуетились. Суета в чем начала выражаться? Начали обращаться по сути ко всем подряд, чтобы кто-то вместо Украины заключил с нами контракт на этот транзит по территории Украины", - пояснил Путин.
Президент отметил, что это предложение подразумевало, что газ также поставлялся бы по украинской территории, но до границы РФ с Украиной этот процесс шел бы под управлением "Газпрома", а по территории Украины - под контролем соответствующей структуры какой-либо третьей страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож
Вчера, 08:00
"А на границе Украины и Европы чтобы опять там "Газпром" со своими партнерами разбирался. Проблема в том, что у "Газпрома" контракты длительные - до 2035, 2049 годов. И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая", - сказал Путин.
При этом украинские власти "иск из арбитражного суда забирать не хотят", напомнил он. Президент отметил, что если в этих условиях транзит газа по территории Украины будет осуществляться под управлением третьей стороны, получится, что граждане РФ будут поставлять газ в Европу, а по решению арбитражного суда деньги за эти поставки в безакцептном порядке будут поступать на Украину в счет погашения ее иска к "Газпрому".
"Говорят - пускай третья страна транзитирует по нашей территории, а иск из арбитражного суда забирать не хотят. Что получится? Получится, что мы с вами и еще 150 миллионов человек российских граждан будут поставлять газ в европейскую страну любую, а по решению арбитражного суда - в безакцептном порядке так называемом - эти деньги будут сниматься, к нам не будут поступать, а будут поступать на Украину в счет погашения иска Украины к "Газпрому". Ну бред", - подчеркнул Путин.
Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
19 декабря, 08:00
 
ЭкономикаУкраинаРоссияВладимир ПутинВЕЭСГазпромЭнергетикаПриродный газ
 
 
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