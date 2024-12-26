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Путин назвал себя уравновешенным человеком - РИА Новости, 26.12.2024
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20:47 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/putin-1991549226.html
Путин назвал себя уравновешенным человеком
Путин назвал себя уравновешенным человеком - РИА Новости, 26.12.2024
Путин назвал себя уравновешенным человеком
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает себя уравновешенным человеком, который действует по плану, органы власти РФ по его словам, также действуют... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:47:00+03:00
2024-12-26T20:47:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает себя уравновешенным человеком, который действует по плану, органы власти РФ по его словам, также действуют стабильно и предсказуемо, согласовывая все шаги. Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области ответил на вопрос о том, ожидает ли он до конца года еще что-то для себя и от себя. "Я от себя ничего такого особенного не ожидаю. Я считаю себя человеком предсказуемым, уравновешенным, действующим по плану", - сказал Путин. Президент отметил, что он, правительство, администрация главы государства, Центробанк РФ между собой согласуют все шаги, действуют стабильно и предсказуемо. "Ничего необычного мы не прогнозируем и ничего необычного прогнозировать и невозможно", - добавил Путин.
https://ria.ru/20241226/putin-1991539922.html
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россия, владимир путин, веэс, экономика, центральный банк рф (цб рф), правительство рф
Россия, Владимир Путин, ВЕЭС, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Правительство РФ
Путин назвал себя уравновешенным человеком

Путин заявил, что считает себя уравновешенным человеком, действующим по плану

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает себя уравновешенным человеком, который действует по плану, органы власти РФ по его словам, также действуют стабильно и предсказуемо, согласовывая все шаги.
Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области ответил на вопрос о том, ожидает ли он до конца года еще что-то для себя и от себя.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин назвал благополучие россиян приоритетом для властей
Вчера, 19:56
"Я от себя ничего такого особенного не ожидаю. Я считаю себя человеком предсказуемым, уравновешенным, действующим по плану", - сказал Путин.
Президент отметил, что он, правительство, администрация главы государства, Центробанк РФ между собой согласуют все шаги, действуют стабильно и предсказуемо.
"Ничего необычного мы не прогнозируем и ничего необычного прогнозировать и невозможно", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по после заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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