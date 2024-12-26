https://ria.ru/20241226/putin-1991549226.html

Путин назвал себя уравновешенным человеком

Путин назвал себя уравновешенным человеком - РИА Новости, 26.12.2024

Путин назвал себя уравновешенным человеком

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает себя уравновешенным человеком, который действует по плану, органы власти РФ по его словам, также действуют... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:47:00+03:00

2024-12-26T20:47:00+03:00

2024-12-26T20:47:00+03:00

россия

владимир путин

веэс

экономика

центральный банк рф (цб рф)

правительство рф

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает себя уравновешенным человеком, который действует по плану, органы власти РФ по его словам, также действуют стабильно и предсказуемо, согласовывая все шаги. Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области ответил на вопрос о том, ожидает ли он до конца года еще что-то для себя и от себя. "Я от себя ничего такого особенного не ожидаю. Я считаю себя человеком предсказуемым, уравновешенным, действующим по плану", - сказал Путин. Президент отметил, что он, правительство, администрация главы государства, Центробанк РФ между собой согласуют все шаги, действуют стабильно и предсказуемо. "Ничего необычного мы не прогнозируем и ничего необычного прогнозировать и невозможно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20241226/putin-1991539922.html

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россия, владимир путин, веэс, экономика, центральный банк рф (цб рф), правительство рф