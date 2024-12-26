https://ria.ru/20241226/putin-1991547733.html
Россия будет добиваться успехов на фронте, заявил Путин
Россия будет добиваться успехов на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Россия будет добиваться успехов на фронте, заявил Путин
Россия будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:35:00+03:00
2024-12-26T20:35:00+03:00
2024-12-26T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Россия будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области. "Мы исходим из того, что будем добиваться успехов на линии боевого соприкосновения. И будем добиваться успехов и решения задач в сфере экономики, а она база всего, и решения социальных вопросов, вопросов военной безопасности, безопасности в самом широком смысле слова", - сказал Путин. Он добавил, что Россия будет двигаться в соответствии с намеченными планами. "У меня есть основания полагать, что все так и будет", - подчеркнул президент. Путин в среду принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
https://ria.ru/20241226/putin-1991544735.html
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россия, владимир путин, веэс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, ВЕЭС, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Россия будет добиваться успехов на фронте, заявил Путин
Путин заявил, что РФ будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения