https://ria.ru/20241226/putin-1991547733.html

Россия будет добиваться успехов на фронте, заявил Путин

Россия будет добиваться успехов на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024

Россия будет добиваться успехов на фронте, заявил Путин

Россия будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:35:00+03:00

2024-12-26T20:35:00+03:00

2024-12-26T20:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

веэс

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Россия будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области. "Мы исходим из того, что будем добиваться успехов на линии боевого соприкосновения. И будем добиваться успехов и решения задач в сфере экономики, а она база всего, и решения социальных вопросов, вопросов военной безопасности, безопасности в самом широком смысле слова", - сказал Путин. Он добавил, что Россия будет двигаться в соответствии с намеченными планами. "У меня есть основания полагать, что все так и будет", - подчеркнул президент. Путин в среду принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.

https://ria.ru/20241226/putin-1991544735.html

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россия, владимир путин, веэс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф