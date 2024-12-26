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Россия будет добиваться успехов на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 26.12.2024 (обновлено: 20:36 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991547733.html
Россия будет добиваться успехов на фронте, заявил Путин
Россия будет добиваться успехов на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Россия будет добиваться успехов на фронте, заявил Путин
Россия будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:35:00+03:00
2024-12-26T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
веэс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Россия будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области. "Мы исходим из того, что будем добиваться успехов на линии боевого соприкосновения. И будем добиваться успехов и решения задач в сфере экономики, а она база всего, и решения социальных вопросов, вопросов военной безопасности, безопасности в самом широком смысле слова", - сказал Путин. Он добавил, что Россия будет двигаться в соответствии с намеченными планами. "У меня есть основания полагать, что все так и будет", - подчеркнул президент. Путин в среду принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
https://ria.ru/20241226/putin-1991544735.html
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россия, владимир путин, веэс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, ВЕЭС, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Россия будет добиваться успехов на фронте, заявил Путин

Путин заявил, что РФ будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Россия будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.
"Мы исходим из того, что будем добиваться успехов на линии боевого соприкосновения. И будем добиваться успехов и решения задач в сфере экономики, а она база всего, и решения социальных вопросов, вопросов военной безопасности, безопасности в самом широком смысле слова", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по после заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. 26 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин оценил возможность завершения конфликта на Украине
дополняется ...
Он добавил, что Россия будет двигаться в соответствии с намеченными планами.
"У меня есть основания полагать, что все так и будет", - подчеркнул президент.
Путин в среду принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин рассказал о предложении Байдена по Украине и НАТО
Вчера, 19:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВЕЭСВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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