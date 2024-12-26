https://ria.ru/20241226/putin-1991547254.html

Путин подвел итоги саммита СНГ и заседания ВЕЭС

Путин подвел итоги саммита СНГ и заседания ВЕЭС - РИА Новости, 26.12.2024

Путин подвел итоги саммита СНГ и заседания ВЕЭС

Президент России Владимир Путин, подводя итоги двух дней работы в Ленинградской области, где проходили саммит лидеров стран СНГ и заседание Высшего Евразийского РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:30:00+03:00

2024-12-26T20:30:00+03:00

2024-12-26T20:30:00+03:00

ленинградская область

россия

владимир путин

снг

веэс

евразийский экономический союз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991538377_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48e0a3158801d75b0cec16ff6e6f1c0a.jpg

ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, подводя итоги двух дней работы в Ленинградской области, где проходили саммит лидеров стран СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщил, что страны-участницы стали ближе друг к другу. "Что касается работы последних двух дней, то можно сказать коротко: мы стали ближе друг другу", - сказал Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС. Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составах. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.

https://ria.ru/20241226/sammit-1991492411.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об итогах неформального саммита глав стран СНГ и заседания ВЕЭС Путин об итогах неформального саммита глав стран СНГ и заседания ВЕЭС 2024-12-26T20:30 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, россия, владимир путин, снг, веэс, евразийский экономический союз, в мире