https://ria.ru/20241226/putin-1991547254.html
Путин подвел итоги саммита СНГ и заседания ВЕЭС
Путин подвел итоги саммита СНГ и заседания ВЕЭС - РИА Новости, 26.12.2024
Путин подвел итоги саммита СНГ и заседания ВЕЭС
Президент России Владимир Путин, подводя итоги двух дней работы в Ленинградской области, где проходили саммит лидеров стран СНГ и заседание Высшего Евразийского РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:30:00+03:00
2024-12-26T20:30:00+03:00
2024-12-26T20:30:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, подводя итоги двух дней работы в Ленинградской области, где проходили саммит лидеров стран СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщил, что страны-участницы стали ближе друг к другу. "Что касается работы последних двух дней, то можно сказать коротко: мы стали ближе друг другу", - сказал Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС. Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составах. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
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Путин об итогах неформального саммита глав стран СНГ и заседания ВЕЭС
Путин об итогах неформального саммита глав стран СНГ и заседания ВЕЭС
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ленинградская область, россия, владимир путин, снг, веэс, евразийский экономический союз, в мире
Ленинградская область, Россия, Владимир Путин, СНГ, ВЕЭС, Евразийский экономический союз, В мире
Путин подвел итоги саммита СНГ и заседания ВЕЭС
Путин: после саммита СНГ и заседания ВЕЭС страны-участницы стали ближе