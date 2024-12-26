https://ria.ru/20241226/putin-1991547004.html
Путин рассказал, как бороться с попытками поджечь ситуацию у границ России
Путин рассказал, как бороться с попытками поджечь ситуацию у границ России - РИА Новости, 26.12.2024
Путин рассказал, как бороться с попытками поджечь ситуацию у границ России
Нужно быть сильными, чтобы справиться с попытками "поджигать" ситуацию у границ РФ, заявил президент России Владимир Путин во время общения с прессой по итогам... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:24:00+03:00
2024-12-26T20:24:00+03:00
2024-12-26T20:24:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Нужно быть сильными, чтобы справиться с попытками "поджигать" ситуацию у границ РФ, заявил президент России Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области. "Быть сильными", - ответил Путин на вопрос о том, что нужно делать, чтобы справиться с попытками "поджигать" ситуацию у границ РФ в соседних странах. Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составах. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
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россия, ленинградская область, владимир путин, снг, веэс, содружество , общество
Россия, Ленинградская область, Владимир Путин, СНГ, ВЕЭС, Содружество , Общество
Путин рассказал, как бороться с попытками поджечь ситуацию у границ России
Путин: нужно быть сильными для борьбы с попытками поджечь ситуацию у границ РФ