https://ria.ru/20241226/putin-1991547004.html

Путин рассказал, как бороться с попытками поджечь ситуацию у границ России

Путин рассказал, как бороться с попытками поджечь ситуацию у границ России - РИА Новости, 26.12.2024

Путин рассказал, как бороться с попытками поджечь ситуацию у границ России

Нужно быть сильными, чтобы справиться с попытками "поджигать" ситуацию у границ РФ, заявил президент России Владимир Путин во время общения с прессой по итогам... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:24:00+03:00

2024-12-26T20:24:00+03:00

2024-12-26T20:24:00+03:00

россия

ленинградская область

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веэс

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Нужно быть сильными, чтобы справиться с попытками "поджигать" ситуацию у границ РФ, заявил президент России Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области. "Быть сильными", - ответил Путин на вопрос о том, что нужно делать, чтобы справиться с попытками "поджигать" ситуацию у границ РФ в соседних странах. Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составах. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.

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россия, ленинградская область, владимир путин, снг, веэс, содружество , общество