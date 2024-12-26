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Путин назвал благополучие россиян приоритетом для властей - РИА Новости, 26.12.2024
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19:56 26.12.2024 (обновлено: 20:17 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991539922.html
Путин назвал благополучие россиян приоритетом для властей
Путин назвал благополучие россиян приоритетом для властей - РИА Новости, 26.12.2024
Путин назвал благополучие россиян приоритетом для властей
Благополучие российского народа - главный приоритет для властей, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:56:00+03:00
2024-12-26T20:17:00+03:00
владимир путин
веэс
россия
общество
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Благополучие российского народа - главный приоритет для властей, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области."Самое главное – благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность", - ответил Путин на вопрос о том, что для него будет самым главным в следующем году.Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
https://ria.ru/20241226/putin-1991538723.html
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владимир путин, веэс, россия, общество
Владимир Путин, ВЕЭС, Россия, Общество
Путин назвал благополучие россиян приоритетом для властей

Путин назвал благополучие российского народа главным приоритетом для властей

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Благополучие российского народа - главный приоритет для властей, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.
"Самое главное – благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность", - ответил Путин на вопрос о том, что для него будет самым главным в следующем году.
Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
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