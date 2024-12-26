https://ria.ru/20241226/putin-1991539922.html

Путин назвал благополучие россиян приоритетом для властей

Путин назвал благополучие россиян приоритетом для властей - РИА Новости, 26.12.2024

Путин назвал благополучие россиян приоритетом для властей

Благополучие российского народа - главный приоритет для властей, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:56:00+03:00

2024-12-26T19:56:00+03:00

2024-12-26T20:17:00+03:00

владимир путин

веэс

россия

общество

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Благополучие российского народа - главный приоритет для властей, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области."Самое главное – благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность", - ответил Путин на вопрос о том, что для него будет самым главным в следующем году.Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.

https://ria.ru/20241226/putin-1991538723.html

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владимир путин, веэс, россия, общество