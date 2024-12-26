https://ria.ru/20241226/putin-1991538915.html
Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Путин
Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Путин
Словакия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Россия не выступает против этого, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:52:00+03:00
2024-12-26T19:52:00+03:00
2024-12-26T20:38:00+03:00
владимир путин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Словакия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Россия не выступает против этого, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в ходе общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области прокомментировал сообщения о том, что премьер Словакии Роберт Фицо заявил о готовности провести в Словакии переговоры по украинскому урегулированию."Что касается места проведения (переговоров - ред.): да, он (Роберт Фицо - ред.) сказал, что если дойдет до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Да мы и не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает нейтральную позицию, это приемлемый для нас вариант", - сказал российский лидер.
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Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, ВЕЭС
Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Путин
Путин: Словакия готова предоставить площадку для переговоров по Украине