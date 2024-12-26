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Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 26.12.2024 (обновлено: 20:38 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991538915.html
Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Путин
Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Путин
Словакия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Россия не выступает против этого, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:52:00+03:00
2024-12-26T20:38:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
веэс
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Словакия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Россия не выступает против этого, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в ходе общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области прокомментировал сообщения о том, что премьер Словакии Роберт Фицо заявил о готовности провести в Словакии переговоры по украинскому урегулированию."Что касается места проведения (переговоров - ред.): да, он (Роберт Фицо - ред.) сказал, что если дойдет до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Да мы и не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает нейтральную позицию, это приемлемый для нас вариант", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20241226/fitso-1991538821.html
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Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, ВЕЭС
Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Путин

Путин: Словакия готова предоставить площадку для переговоров по Украине

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Словакия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Россия не выступает против этого, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в ходе общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области прокомментировал сообщения о том, что премьер Словакии Роберт Фицо заявил о готовности провести в Словакии переговоры по украинскому урегулированию.
"Что касается места проведения (переговоров - ред.): да, он (Роберт Фицо - ред.) сказал, что если дойдет до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Да мы и не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает нейтральную позицию, это приемлемый для нас вариант", - сказал российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин рассказал, о чем говорил Фицо во время их встречи
Вчера, 19:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВ миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоВЕЭС
 
 
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