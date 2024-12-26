https://ria.ru/20241226/putin-1991538915.html

Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Путин

Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024

Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Путин

Словакия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Россия не выступает против этого, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:52:00+03:00

2024-12-26T19:52:00+03:00

2024-12-26T20:38:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Словакия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Россия не выступает против этого, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в ходе общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области прокомментировал сообщения о том, что премьер Словакии Роберт Фицо заявил о готовности провести в Словакии переговоры по украинскому урегулированию."Что касается места проведения (переговоров - ред.): да, он (Роберт Фицо - ред.) сказал, что если дойдет до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Да мы и не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает нейтральную позицию, это приемлемый для нас вариант", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20241226/fitso-1991538821.html

словакия

украина

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владимир путин, в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, веэс