Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с прессой после саммита СНГ и заседания ВЕЭС - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 26.12.2024 (обновлено: 20:25 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991536686.html
Путин встретился с прессой после саммита СНГ и заседания ВЕЭС
Путин встретился с прессой после саммита СНГ и заседания ВЕЭС - РИА Новости, 26.12.2024
Путин встретился с прессой после саммита СНГ и заседания ВЕЭС
Президент РФ Владимир Путин после неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:41:00+03:00
2024-12-26T20:25:00+03:00
ленинградская область
россия
владимир путин
снг
содружество
веэс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991458311_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_fe2ac7142bd0f8274f65eb5f5bfd54d4.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области встретился с российскими журналистами. Путин в среду принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
https://ria.ru/20241226/sammit-1991492411.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991458311_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_c65c10c2b88f5b760404f9665f0cbc51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, россия, владимир путин, снг, содружество , веэс, в мире
Ленинградская область, Россия, Владимир Путин, СНГ, Содружество , ВЕЭС, В мире
Путин встретился с прессой после саммита СНГ и заседания ВЕЭС

Путин встретился с российскими журналистами после саммита СНГ и заседания ВЕЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области встретился с российскими журналистами.
Путин в среду принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу.
В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
Диалог Лукашенко и Пашиняна на заседании ВЕЭС - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Лукашенко и Пашинян поспорили на заседании ВЕЭС
Вчера, 16:31
 
Ленинградская областьРоссияВладимир ПутинСНГСодружествоВЕЭСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала