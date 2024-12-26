https://ria.ru/20241226/putin-1991536686.html

Путин встретился с прессой после саммита СНГ и заседания ВЕЭС

Путин встретился с прессой после саммита СНГ и заседания ВЕЭС - РИА Новости, 26.12.2024

Путин встретился с прессой после саммита СНГ и заседания ВЕЭС

Президент РФ Владимир Путин после неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:41:00+03:00

2024-12-26T19:41:00+03:00

2024-12-26T20:25:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области встретился с российскими журналистами. Путин в среду принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.

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ленинградская область, россия, владимир путин, снг, содружество , веэс, в мире