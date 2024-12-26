https://ria.ru/20241226/putin-1991536686.html
Путин встретился с прессой после саммита СНГ и заседания ВЕЭС
Путин встретился с прессой после саммита СНГ и заседания ВЕЭС - РИА Новости, 26.12.2024
Путин встретился с прессой после саммита СНГ и заседания ВЕЭС
Президент РФ Владимир Путин после неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:41:00+03:00
2024-12-26T19:41:00+03:00
2024-12-26T20:25:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области встретился с российскими журналистами. Путин в среду принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
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ленинградская область, россия, владимир путин, снг, содружество , веэс, в мире
Ленинградская область, Россия, Владимир Путин, СНГ, Содружество , ВЕЭС, В мире
Путин встретился с прессой после саммита СНГ и заседания ВЕЭС
Путин встретился с российскими журналистами после саммита СНГ и заседания ВЕЭС