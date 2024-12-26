https://ria.ru/20241226/putin-1991535998.html
Путин рассказал о росте экономики России в 2024 году
Путин рассказал о росте экономики России в 2024 году - РИА Новости, 26.12.2024
Путин рассказал о росте экономики России в 2024 году
Рост экономики России за 2024 год составил почти 4%, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:39:00+03:00
2024-12-26T19:39:00+03:00
2024-12-26T20:26:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Рост экономики России за 2024 год составил почти 4%, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области."В еврозоне вы знаете 1% роста, а в Белоруссии - 5,4-5,5% по результатам года будет. В России мы тоже, в целом, довольны результатами – 3,9. Скорее всего будет под 4. В Белоруссии – 5,5. Это хороший результат", - сказал Путин.Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
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общество, россия, ленинградская область, белоруссия, владимир путин, снг, веэс, содружество
Общество, Россия, Ленинградская область, Белоруссия, Владимир Путин, СНГ, ВЕЭС, Содружество
Путин рассказал о росте экономики России в 2024 году
Путин: в 2024 году российская экономика выросла почти на 4%