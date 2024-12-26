Путин поздравил Боярского с юбилеем

Михаил Боярский родился в Ленинграде в актерской семье. Его отец и дядя работали в Театре имени Веры Комиссаржевской, а мать — в Театре комедии. Казалось, что его судьба предопределена, но родители не настаивали на актерской стезе. Они отдали сына в музыкальную школу при консерватории — Боярский хорошо играет на нескольких инструментах.

После школы он решил пойти в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.