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Путин поздравил Боярского с юбилеем - РИА Новости, 26.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:00 26.12.2024 (обновлено: 19:03 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991531016.html
Путин поздравил Боярского с юбилеем
Путин поздравил Боярского с юбилеем - РИА Новости, 26.12.2024
Путин поздравил Боярского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста России Михаила Боярского с 75-летием, отметив, что яркий артистический... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:00:00+03:00
2024-12-26T19:03:00+03:00
культура
россия
михаил боярский
владимир путин
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста России Михаила Боярского с 75-летием, отметив, что яркий артистический темперамент и неиссякаемая энергия помогли ему заслужить искреннюю любовь публики, сообщается в Telegram-канале Кремля. "Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле, стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, заслужить искреннюю любовь публики", - говорится в телеграмме. Президент пожелал Боярскому и его творческой семье здоровья и вдохновения, а также всего самого доброго в наступающем Новом году.
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РИА Новости
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россия, михаил боярский, владимир путин
Культура, Россия, Михаил Боярский, Владимир Путин
Путин поздравил Боярского с юбилеем

Путин поздравил Боярского с 75-летием, отметив его артистический темперамент

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАктёр Михаил Боярский выступает на праздновании Дня каскадера в московском Доме Кино
Актёр Михаил Боярский выступает на праздновании Дня каскадера в московском Доме Кино - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста России Михаила Боярского с 75-летием, отметив, что яркий артистический темперамент и неиссякаемая энергия помогли ему заслужить искреннюю любовь публики, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле, стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, заслужить искреннюю любовь публики", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал Боярскому и его творческой семье здоровья и вдохновения, а также всего самого доброго в наступающем Новом году.
Юбилей у любимого Д’Артаньяна: Михаилу Боярскому — 75
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Михаил Боярский родился в Ленинграде в актерской семье. Его отец и дядя работали в Театре имени Веры Комиссаржевской, а мать — в Театре комедии. Казалось, что его судьба предопределена, но родители не настаивали на актерской стезе. Они отдали сына в музыкальную школу при консерватории — Боярский хорошо играет на нескольких инструментах.

После школы он решил пойти в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

Михаил Боярский

Михаил Боярский родился в Ленинграде в актерской семье. Его отец и дядя работали в Театре имени Веры Комиссаржевской, а мать — в Театре комедии. Казалось, что его судьба предопределена, но родители не настаивали на актерской стезе. Они отдали сына в музыкальную школу при консерватории — Боярский хорошо играет на нескольких инструментах.

После школы он решил пойти в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

© РИА Новости / Галина Кмит
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1 из 14
© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанк

Родители предупредили: протекции не будет, Михаил поступил сам.

Одна из первых театральных ролей — студент в массовке "Преступления и наказания" в Театре имени Ленсовета. Доверили фразу: "Ишь, нахлестался!" Актер не считал мелкие роли унизительными и без проблем играл безымянных персонажей.

Актер Ленинградского театра имени Ленинского комсомола Михаил Боярский в роли Овода в одноименном спектакле

Родители предупредили: протекции не будет, Михаил поступил сам.

Одна из первых театральных ролей — студент в массовке "Преступления и наказания" в Театре имени Ленсовета. Доверили фразу: "Ишь, нахлестался!" Актер не считал мелкие роли унизительными и без проблем играл безымянных персонажей.

© РИА Новости / Рудольф Кучеров
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2 из 14
© РИА Новости / В. Никитин | Перейти в медиабанк

Режиссера Игоря Владимирова Боярский называл своим театральным отцом. Тот поощрял, ругал, хвалил, давал роли. В разное время Михаил играл на сцене с Анатолием Равиковичем, Алексеем Петренко, Анатолием Солоницыным, Алисой Фрейндлих. Среди спектаклей в Театре имени Ленсовета — "Люди и страсти", "Трубадур и его друзья", "Снежная королева", "Станция", "Человек и джентльмен" и другие.

Артисты Театра имени Ленсовета в сцене из спектакля Люди и страсти

Режиссера Игоря Владимирова Боярский называл своим театральным отцом. Тот поощрял, ругал, хвалил, давал роли. В разное время Михаил играл на сцене с Анатолием Равиковичем, Алексеем Петренко, Анатолием Солоницыным, Алисой Фрейндлих. Среди спектаклей в Театре имени Ленсовета — "Люди и страсти", "Трубадур и его друзья", "Снежная королева", "Станция", "Человек и джентльмен" и другие.

© РИА Новости / В. Никитин
Перейти в медиабанк
3 из 14
© Ленфильм (1975)

Широкая публика узнала его благодаря эпизодической роли в картине Леонида Квинихидзе "Соломенная шляпка". Первая большая киноработа — циник-балагур Сильва в драме Виталия Мельникова "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова. Партнерами стали Николай Караченцов, Евгений Леонов и Светлана Крючкова.

Кадр из фильма Старший сын

Широкая публика узнала его благодаря эпизодической роли в картине Леонида Квинихидзе "Соломенная шляпка". Первая большая киноработа — циник-балагур Сильва в драме Виталия Мельникова "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова. Партнерами стали Николай Караченцов, Евгений Леонов и Светлана Крючкова.

© Ленфильм (1975)
4 из 14
© Гостелерадио СССР (1979)

Настоящую славу актеру принесла роль Д’Артаньяна в фильме "Три мушкетера" Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Михаил Боярский в образе харизматичного гасконца уверенно скакал на лошади, фехтовал, пел, дрался и отчаянно влюблялся. Эту ленту снимали с огромным азартом и куражом.

Кадр из фильма Д`Артаньян и три мушкетера

Настоящую славу актеру принесла роль Д’Артаньяна в фильме "Три мушкетера" Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Михаил Боярский в образе харизматичного гасконца уверенно скакал на лошади, фехтовал, пел, дрался и отчаянно влюблялся. Эту ленту снимали с огромным азартом и куражом.

© Гостелерадио СССР (1979)
5 из 14
© Гостелерадио СССР (1979)

Все трюки выполнял сам, несмотря на опасения режиссера. Юнгвальд-Хилькевич вспоминал, как в самом начале съемок д’Артаньяну надо было выпрыгнуть с антресоли на уровне пятого этажа в стог сена. Одно неосторожное движение — и можно сломать руку или ребро, тогда придется искать другого актера. Режиссер предложил дублера, но Боярский был непреклонен и сразу побежал прыгать. Юнгвальд-Хилькевич едва успел скомандовать "Мотор!".

Кадр из фильма Д`Артаньян и три мушкетера

Все трюки выполнял сам, несмотря на опасения режиссера. Юнгвальд-Хилькевич вспоминал, как в самом начале съемок д’Артаньяну надо было выпрыгнуть с антресоли на уровне пятого этажа в стог сена. Одно неосторожное движение — и можно сломать руку или ребро, тогда придется искать другого актера. Режиссер предложил дублера, но Боярский был непреклонен и сразу побежал прыгать. Юнгвальд-Хилькевич едва успел скомандовать "Мотор!".

© Гостелерадио СССР (1979)
6 из 14
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Актер мог перевоплотиться в любого персонажа — студент, герой-любовник, злодей или даже волк. Эту роль Михаил Боярский исполнил в детском мюзикле "Мама" по мотивам сказки "Волк и семеро козлят". Маму-козу сыграла Людмила Гурченко. Яркие костюмы, грим, много песен и танцев. Примечательно, что фильм снимали в нескольких версиях — на русском, румынском и английском языках. Боярский сам пел на румынском.

Михаил Боярский (слева) в роли волка и Людмила Гурченко (справа) в роли козы-мамы на съемках совместного советско-румынско-французского фильма Мама режиссера Элизабеты Бостан

Актер мог перевоплотиться в любого персонажа — студент, герой-любовник, злодей или даже волк. Эту роль Михаил Боярский исполнил в детском мюзикле "Мама" по мотивам сказки "Волк и семеро козлят". Маму-козу сыграла Людмила Гурченко. Яркие костюмы, грим, много песен и танцев. Примечательно, что фильм снимали в нескольких версиях — на русском, румынском и английском языках. Боярский сам пел на румынском.

© РИА Новости
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7 из 14
© Ленфильм (1977)

В другом музыкальном фильме — "Собаке на сене" по пьесе Лопе де Вега — актер стал партнером Маргариты Тереховой. "Любовь, зачем ты мучаешь меня?" — поет герой о своих чувствах к графине Диане. Они не могут быть вместе из-за разницы социальных статусов, но все заканчивается хорошо. Режиссером картины был Ян Фрид. Михаил Боярский также снялся в его фильмах "Дон Сезар де Базан" и "Тартюф".

Кадр из фильма Собака на сене

В другом музыкальном фильме — "Собаке на сене" по пьесе Лопе де Вега — актер стал партнером Маргариты Тереховой. "Любовь, зачем ты мучаешь меня?" — поет герой о своих чувствах к графине Диане. Они не могут быть вместе из-за разницы социальных статусов, но все заканчивается хорошо. Режиссером картины был Ян Фрид. Михаил Боярский также снялся в его фильмах "Дон Сезар де Базан" и "Тартюф".

© Ленфильм (1977)
8 из 14
© Гостелерадио СССР (1987)

В киносерии о гардемаринах Светланы Дружининой актер сыграл главного антагониста, французского шпиона Шевалье де Брильи. Вряд ли найдется человек, который ни разу не слышал "Ланфрен-ланфра" в его исполнении.

Кадр из фильма Гардемарины, вперед!

В киносерии о гардемаринах Светланы Дружининой актер сыграл главного антагониста, французского шпиона Шевалье де Брильи. Вряд ли найдется человек, который ни разу не слышал "Ланфрен-ланфра" в его исполнении.

© Гостелерадио СССР (1987)
9 из 14
© Мосфильм (1987)

Еще одна примечательная роль — Черный Джек в "Человеке с бульвара Капуцинов".

Кадр из фильма Человек с бульвара Капуцинов

Еще одна примечательная роль — Черный Джек в "Человеке с бульвара Капуцинов".

© Мосфильм (1987)
10 из 14
© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанк

Боярский записал немало хитов: "Городские цветы", "Все пройдет", "Спасибо, родная", "Зеленоглазое такси". Интересно, что ему отказали выступить с этой композицией на Всесоюзном телевизионном фестивале "Песня-88" с формулировкой "очень заунывная, невыразительная, вгоняющая в сон".

Популярный артист театра и кино Михаил Боярский выступает на сцене

Боярский записал немало хитов: "Городские цветы", "Все пройдет", "Спасибо, родная", "Зеленоглазое такси". Интересно, что ему отказали выступить с этой композицией на Всесоюзном телевизионном фестивале "Песня-88" с формулировкой "очень заунывная, невыразительная, вгоняющая в сон".

© РИА Новости / Юрченко
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11 из 14
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Несмотря на регулярные съемки в кино и на телевидении, Михаил Боярский не раз отмечал, что главное для него — театр. Там он встретил свою любовь, актрису Ларису Луппиан. Они вместе выходили на сцену в спектакле "Трубадур и его друзья". У театральной пары двое детей: Сергей предпочел политическую карьеру, а Елизавета продолжила актерскую династию.

Актер и певец Михаил Боярский с супругой актрисой Ларисой Луппиан

Несмотря на регулярные съемки в кино и на телевидении, Михаил Боярский не раз отмечал, что главное для него — театр. Там он встретил свою любовь, актрису Ларису Луппиан. Они вместе выходили на сцену в спектакле "Трубадур и его друзья". У театральной пары двое детей: Сергей предпочел политическую карьеру, а Елизавета продолжила актерскую династию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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12 из 14
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Михаил Боярский ценит группу "Битлз" и футбол — болеет за клуб "Зенит".

Актер Михаил Боярский

Михаил Боярский ценит группу "Битлз" и футбол — болеет за клуб "Зенит".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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13 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Живет в центре Санкт-Петербурга, "обожает город до головокружения". Любимые места — Летний сад, Марсово поле, Михайловский сад. Если повезет встретить его на прогулке, наверняка он будет в черной широкополой шляпе — это визитная карточка его образа.

Актер, музыкант Михаил Боярский

Живет в центре Санкт-Петербурга, "обожает город до головокружения". Любимые места — Летний сад, Марсово поле, Михайловский сад. Если повезет встретить его на прогулке, наверняка он будет в черной широкополой шляпе — это визитная карточка его образа.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Михаил Боярский родился в Ленинграде в актерской семье. Его отец и дядя работали в Театре имени Веры Комиссаржевской, а мать — в Театре комедии. Казалось, что его судьба предопределена, но родители не настаивали на актерской стезе. Они отдали сына в музыкальную школу при консерватории — Боярский хорошо играет на нескольких инструментах.

После школы он решил пойти в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
1 из 14

Родители предупредили: протекции не будет, Михаил поступил сам.

Одна из первых театральных ролей — студент в массовке "Преступления и наказания" в Театре имени Ленсовета. Доверили фразу: "Ишь, нахлестался!" Актер не считал мелкие роли унизительными и без проблем играл безымянных персонажей.

© РИА Новости / Рудольф Кучеров
Перейти в медиабанк
2 из 14

Режиссера Игоря Владимирова Боярский называл своим театральным отцом. Тот поощрял, ругал, хвалил, давал роли. В разное время Михаил играл на сцене с Анатолием Равиковичем, Алексеем Петренко, Анатолием Солоницыным, Алисой Фрейндлих. Среди спектаклей в Театре имени Ленсовета — "Люди и страсти", "Трубадур и его друзья", "Снежная королева", "Станция", "Человек и джентльмен" и другие.

© РИА Новости / В. Никитин
Перейти в медиабанк
3 из 14

Широкая публика узнала его благодаря эпизодической роли в картине Леонида Квинихидзе "Соломенная шляпка". Первая большая киноработа — циник-балагур Сильва в драме Виталия Мельникова "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова. Партнерами стали Николай Караченцов, Евгений Леонов и Светлана Крючкова.

© Ленфильм (1975)
4 из 14

Настоящую славу актеру принесла роль Д’Артаньяна в фильме "Три мушкетера" Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Михаил Боярский в образе харизматичного гасконца уверенно скакал на лошади, фехтовал, пел, дрался и отчаянно влюблялся. Эту ленту снимали с огромным азартом и куражом.

© Гостелерадио СССР (1979)
5 из 14

Все трюки выполнял сам, несмотря на опасения режиссера. Юнгвальд-Хилькевич вспоминал, как в самом начале съемок д’Артаньяну надо было выпрыгнуть с антресоли на уровне пятого этажа в стог сена. Одно неосторожное движение — и можно сломать руку или ребро, тогда придется искать другого актера. Режиссер предложил дублера, но Боярский был непреклонен и сразу побежал прыгать. Юнгвальд-Хилькевич едва успел скомандовать "Мотор!".

© Гостелерадио СССР (1979)
6 из 14

Актер мог перевоплотиться в любого персонажа — студент, герой-любовник, злодей или даже волк. Эту роль Михаил Боярский исполнил в детском мюзикле "Мама" по мотивам сказки "Волк и семеро козлят". Маму-козу сыграла Людмила Гурченко. Яркие костюмы, грим, много песен и танцев. Примечательно, что фильм снимали в нескольких версиях — на русском, румынском и английском языках. Боярский сам пел на румынском.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 14

В другом музыкальном фильме — "Собаке на сене" по пьесе Лопе де Вега — актер стал партнером Маргариты Тереховой. "Любовь, зачем ты мучаешь меня?" — поет герой о своих чувствах к графине Диане. Они не могут быть вместе из-за разницы социальных статусов, но все заканчивается хорошо. Режиссером картины был Ян Фрид. Михаил Боярский также снялся в его фильмах "Дон Сезар де Базан" и "Тартюф".

© Ленфильм (1977)
8 из 14

В киносерии о гардемаринах Светланы Дружининой актер сыграл главного антагониста, французского шпиона Шевалье де Брильи. Вряд ли найдется человек, который ни разу не слышал "Ланфрен-ланфра" в его исполнении.

© Гостелерадио СССР (1987)
9 из 14

Еще одна примечательная роль — Черный Джек в "Человеке с бульвара Капуцинов".

© Мосфильм (1987)
10 из 14

Боярский записал немало хитов: "Городские цветы", "Все пройдет", "Спасибо, родная", "Зеленоглазое такси". Интересно, что ему отказали выступить с этой композицией на Всесоюзном телевизионном фестивале "Песня-88" с формулировкой "очень заунывная, невыразительная, вгоняющая в сон".

© РИА Новости / Юрченко
Перейти в медиабанк
11 из 14

Несмотря на регулярные съемки в кино и на телевидении, Михаил Боярский не раз отмечал, что главное для него — театр. Там он встретил свою любовь, актрису Ларису Луппиан. Они вместе выходили на сцену в спектакле "Трубадур и его друзья". У театральной пары двое детей: Сергей предпочел политическую карьеру, а Елизавета продолжила актерскую династию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
12 из 14

Михаил Боярский ценит группу "Битлз" и футбол — болеет за клуб "Зенит".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
13 из 14

Живет в центре Санкт-Петербурга, "обожает город до головокружения". Любимые места — Летний сад, Марсово поле, Михайловский сад. Если повезет встретить его на прогулке, наверняка он будет в черной широкополой шляпе — это визитная карточка его образа.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
КультураРоссияМихаил БоярскийВладимир Путин
 
 
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