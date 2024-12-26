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Путин и Лукашенко общались один на один около полутора часов - РИА Новости, 26.12.2024
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13:09 26.12.2024 (обновлено: 13:21 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991429357.html
Путин и Лукашенко общались один на один около полутора часов
Путин и Лукашенко общались один на один около полутора часов - РИА Новости, 26.12.2024
Путин и Лукашенко общались один на один около полутора часов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин общались порядка полутора часов один на один в среду после неформального саммита... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:09:00+03:00
2024-12-26T13:21:00+03:00
в мире
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин общались порядка полутора часов один на один в среду после неформального саммита стран СНГ, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала "Пул первого"."По убытии коллег Лукашенко и Путин общались порядка полутора часов один на один! О чем - пока неизвестно", - говорится в сообщении.Главы государств СНГ встретились 25 декабря на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.В четверг состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов. Ожидается, что во время заседания ЕАЭС Лукашенко озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.
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в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, ленинградская область, санкт-петербург, евразийский экономический союз, снг
В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Евразийский экономический союз, СНГ
Путин и Лукашенко общались один на один около полутора часов

"Пул Первого": Путин и Лукашенко в среду общались один на один порядка 1,5 часа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи. Архивное фото
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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин общались порядка полутора часов один на один в среду после неформального саммита стран СНГ, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала "Пул первого".
"По убытии коллег Лукашенко и Путин общались порядка полутора часов один на один! О чем - пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Главы государств СНГ встретились 25 декабря на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.
В четверг состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов. Ожидается, что во время заседания ЕАЭС Лукашенко озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.
Неформальная встреча глав делегаций государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
"Рассчитываем на ваши войска". О чем Путин говорил с лидерами СНГ
25 декабря, 16:58
 
В миреАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияЛенинградская областьСанкт-ПетербургЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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