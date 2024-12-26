https://ria.ru/20241226/postradavshie-1991455430.html

Пострадавших в крушении самолета AZAL доставили в Институт Склифосовского

Пострадавших в крушении самолета AZAL доставили в Институт Склифосовского - РИА Новости, 26.12.2024

Пострадавших в крушении самолета AZAL доставили в Институт Склифосовского

Двое пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане были срочно доставлены в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Николая Склифосовского РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:05:00+03:00

2024-12-26T14:05:00+03:00

2024-12-26T14:13:00+03:00

в мире

казахстан

актау

россия

николай склифосовский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Двое пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане были срочно доставлены в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Николая Склифосовского в Москве, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, сообщает столичный департамент здравоохранения. "Двое из них (пострадавших - ред.) были срочно доставлены в Институт Склифосовского, где врачи уже начали оказывать всю необходимую помощь. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента. Отмечается, что специалисты сделают все возможное для спасения жизней пациентов и восстановления их здоровья. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау . На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. На борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ; как сообщили в посольстве РФ, выжили девять из них.

https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991411427.html

https://ria.ru/20241225/aktau-1991323399.html

казахстан

актау

россия

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в мире, казахстан, актау, россия, николай склифосовский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, москва