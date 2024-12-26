https://ria.ru/20241226/peterburg-1991404168.html
В Петербурге разыскивают поджигателя здания почты
В Петербурге разыскивают поджигателя здания почты - РИА Новости, 26.12.2024
В Петербурге разыскивают поджигателя здания почты
Полиция Петербурга разыскивает неизвестного, который бросил бутылку с зажигательной смесью в окно отделения почты на проспекте Большевиков, сообщили РИА Новости РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:39:00+03:00
2024-12-26T11:39:00+03:00
2024-12-26T11:39:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Полиция Петербурга разыскивает неизвестного, который бросил бутылку с зажигательной смесью в окно отделения почты на проспекте Большевиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по городу и Ленинградской области. "Накануне в 16.45 в полицию Невского района поступило сообщение о том, что в витринное окно здания почты в доме 2 по проспекту Большевиков неизвестный кинул бутылку с зажигательной жидкостью. В результате инцидента произошло оплавление металлического отступа окна", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что пострадавших нет. "Приняты меры к розыску лица, причастного к этому преступлению", - добавил собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Теракт) УК РФ.
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге разыскивают поджигателя здания почты
Полиция ищет мужчину, бросившего бутылку с зажигательной смесью в окно почты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Полиция Петербурга разыскивает неизвестного, который бросил бутылку с зажигательной смесью в окно отделения почты на проспекте Большевиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по городу и Ленинградской области.
"Накануне в 16.45 в полицию Невского района поступило сообщение о том, что в витринное окно здания почты в доме 2 по проспекту Большевиков неизвестный кинул бутылку с зажигательной жидкостью. В результате инцидента произошло оплавление металлического отступа окна", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что пострадавших нет. "Приняты меры к розыску лица, причастного к этому преступлению", - добавил собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Теракт) УК РФ
.