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В Петербурге откроют первую за пять лет новую станцию метро - РИА Новости, 26.12.2024
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11:21 26.12.2024 (обновлено: 11:55 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/peterburg-1991399710.html
В Петербурге откроют первую за пять лет новую станцию метро
В Петербурге откроют первую за пять лет новую станцию метро - РИА Новости, 26.12.2024
В Петербурге откроют первую за пять лет новую станцию метро
Первая за последние пять лет новая станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге откроется для пассажиров 27 декабря, сообщил губернатор города Александр... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:21:00+03:00
2024-12-26T11:55:00+03:00
общество
санкт-петербург
васильевский остров
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Первая за последние пять лет новая станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге откроется для пассажиров 27 декабря, сообщил губернатор города Александр Беглов. Это будет первая новая станция подземки в Северной столице за пять лет: в предыдущий раз станции метро открывались в Петербурге в 2019. "Метростроители завершили работы на станции "Горный институт". С завтрашнего утра станция полноценно заработает для пассажиров в составе Лахтинско-Правобережной линии, вестибюль будет открыт на вход и выход", - написал он в своем Telegram-канале. Беглов уточнил, что станция начнет работать в пятницу в 09.00. "Открытие станции "Горный институт" – переломное событие. Мы преодолели кризис, сохранили уникальный коллектив метростроевцев. И сегодня видим первые результаты. Спасибо президенту за поддержку, благодаря которой мы сохранили городское метростроение. Инженерам, рабочим и всем, кто принимал участие в строительстве и пуске станции! И спасибо всем петербуржцам за терпение!", - написал губернатор. "Горный институт" станет одной из самых глубоких станций петербургского метро – некоторые работы в перегонных тоннелях велись на глубине около 70 метров под землей. "Горный институт" станет третьей станцией метрополитена на Васильевском острове. В последний раз новые станции метро открывались в Петербурге в октябре 2019 года, когда запустили три станции Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". -0-
https://realty.ria.ru/20240816/peterburg-1966616250.html
https://ria.ru/20240822/internet-1967796366.html
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санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, васильевский остров, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Александр Беглов
В Петербурге откроют первую за пять лет новую станцию метро

Новая станция метро "Горный институт" откроется в Петербурге 27 декабря

© Метрострой Северной Столицы/ВКонтактеСтанция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге
Станция метро Горный институт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Метрострой Северной Столицы/ВКонтакте
Станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Первая за последние пять лет новая станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге откроется для пассажиров 27 декабря, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Это будет первая новая станция подземки в Северной столице за пять лет: в предыдущий раз станции метро открывались в Петербурге в 2019.
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"Метростроители завершили работы на станции "Горный институт". С завтрашнего утра станция полноценно заработает для пассажиров в составе Лахтинско-Правобережной линии, вестибюль будет открыт на вход и выход", - написал он в своем Telegram-канале.
Беглов уточнил, что станция начнет работать в пятницу в 09.00.
"Открытие станции "Горный институт" – переломное событие. Мы преодолели кризис, сохранили уникальный коллектив метростроевцев. И сегодня видим первые результаты. Спасибо президенту за поддержку, благодаря которой мы сохранили городское метростроение. Инженерам, рабочим и всем, кто принимал участие в строительстве и пуске станции! И спасибо всем петербуржцам за терпение!", - написал губернатор.
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В последний раз новые станции метро открывались в Петербурге в октябре 2019 года, когда запустили три станции Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". -0-
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ОбществоСанкт-ПетербургВасильевский островАлександр Беглов
 
 
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