https://ria.ru/20241226/peterburg-1991399710.html

В Петербурге откроют первую за пять лет новую станцию метро

В Петербурге откроют первую за пять лет новую станцию метро - РИА Новости, 26.12.2024

В Петербурге откроют первую за пять лет новую станцию метро

Первая за последние пять лет новая станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге откроется для пассажиров 27 декабря, сообщил губернатор города Александр... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:21:00+03:00

2024-12-26T11:21:00+03:00

2024-12-26T11:55:00+03:00

общество

санкт-петербург

васильевский остров

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Первая за последние пять лет новая станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге откроется для пассажиров 27 декабря, сообщил губернатор города Александр Беглов. Это будет первая новая станция подземки в Северной столице за пять лет: в предыдущий раз станции метро открывались в Петербурге в 2019. "Метростроители завершили работы на станции "Горный институт". С завтрашнего утра станция полноценно заработает для пассажиров в составе Лахтинско-Правобережной линии, вестибюль будет открыт на вход и выход", - написал он в своем Telegram-канале. Беглов уточнил, что станция начнет работать в пятницу в 09.00. "Открытие станции "Горный институт" – переломное событие. Мы преодолели кризис, сохранили уникальный коллектив метростроевцев. И сегодня видим первые результаты. Спасибо президенту за поддержку, благодаря которой мы сохранили городское метростроение. Инженерам, рабочим и всем, кто принимал участие в строительстве и пуске станции! И спасибо всем петербуржцам за терпение!", - написал губернатор. "Горный институт" станет одной из самых глубоких станций петербургского метро – некоторые работы в перегонных тоннелях велись на глубине около 70 метров под землей. "Горный институт" станет третьей станцией метрополитена на Васильевском острове. В последний раз новые станции метро открывались в Петербурге в октябре 2019 года, когда запустили три станции Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". -0-

https://realty.ria.ru/20240816/peterburg-1966616250.html

https://ria.ru/20240822/internet-1967796366.html

https://ria.ru/20240604/beglov-1950314650.html

санкт-петербург

васильевский остров

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общество, санкт-петербург, васильевский остров, александр беглов