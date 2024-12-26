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Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, заявил Лукашевич - РИА Новости, 26.12.2024
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06:43 26.12.2024 (обновлено: 06:45 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/obse-1991359343.html
Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, заявил Лукашевич
Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, заявил Лукашевич - РИА Новости, 26.12.2024
Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, заявил Лукашевич
Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, там строится многополярный мир, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T06:43:00+03:00
2024-12-26T06:45:00+03:00
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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, там строится многополярный мир, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Они уже создаются", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о необходимости создания новых форматов сотрудничества. По его словам, в контексте этого российский министр иностранных дел РФ Сергей Лавров показал всем, что Москва уже работает над новыми перспективами и горизонтами. "Это большой Евразийский континент, где уже формируются новые механизмы, основанные на тех же принципах и нормах поведения государств, которые когда-то были заложены в ОБСЕ. Это взаимное уважение, равенство, учет интересов друг друга и сотрудничество ради блага народов, проживающих на этом огромном пространстве. Уже существует совместное видение документа о многообразии и многосторонности в XXI веке, который был представлен в Минске в этом году", - уточнил постпред РФ. Он добавил, что уже присутствовал на этой конференции и видел "серьезный интерес со стороны множества стран этого большого региона". "Министр упомянул Венгрию, Словакию и ряд наших партнеров из Средиземноморья и Азии - у них также есть интерес к этой новой форме сотрудничества. Я уверен, что дело пойдет, тем более что речь идет не только о новой форме взаимодействия государств, но и о новой модели взаимодействия региональных и субрегиональных организаций", - уточнил Лукашевич, добавив, что он имеет в виду Шанхайскую организацию сотрудничества, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Союзное государство России и Белоруссии, а также Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое работает по инициативе Казахстана, собирая большое количество государств с разным уровнем развития и идеологическими ориентирами. "Мы уже строим новый многополярный мир, в котором все будут уважать друг друга. Это может быть отдаленное будущее, но это новая перспектива. Как глоток свежего воздуха", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20241011/obse-1977507121.html
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html
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россия, азия, москва, александр лукашевич, сергей лавров, обсе, одкб, евразийский экономический союз, брикс, в мире
Россия, Азия, Москва, Александр Лукашевич, Сергей Лавров, ОБСЕ, ОДКБ, Евразийский экономический союз, БРИКС, В мире
Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, заявил Лукашевич

Постпред Лукашевич: площадки, где строится многополярный мир, уже создаются

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич . Архивное фото
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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, там строится многополярный мир, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Они уже создаются", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о необходимости создания новых форматов сотрудничества.
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По его словам, в контексте этого российский министр иностранных дел РФ Сергей Лавров показал всем, что Москва уже работает над новыми перспективами и горизонтами.
"Это большой Евразийский континент, где уже формируются новые механизмы, основанные на тех же принципах и нормах поведения государств, которые когда-то были заложены в ОБСЕ. Это взаимное уважение, равенство, учет интересов друг друга и сотрудничество ради блага народов, проживающих на этом огромном пространстве. Уже существует совместное видение документа о многообразии и многосторонности в XXI веке, который был представлен в Минске в этом году", - уточнил постпред РФ.
Он добавил, что уже присутствовал на этой конференции и видел "серьезный интерес со стороны множества стран этого большого региона".
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"Министр упомянул Венгрию, Словакию и ряд наших партнеров из Средиземноморья и Азии - у них также есть интерес к этой новой форме сотрудничества. Я уверен, что дело пойдет, тем более что речь идет не только о новой форме взаимодействия государств, но и о новой модели взаимодействия региональных и субрегиональных организаций", - уточнил Лукашевич, добавив, что он имеет в виду Шанхайскую организацию сотрудничества, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Союзное государство России и Белоруссии, а также Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое работает по инициативе Казахстана, собирая большое количество государств с разным уровнем развития и идеологическими ориентирами.
"Мы уже строим новый многополярный мир, в котором все будут уважать друг друга. Это может быть отдаленное будущее, но это новая перспектива. Как глоток свежего воздуха", - заключил дипломат.
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