Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, заявил Лукашевич
Постпред Лукашевич: площадки, где строится многополярный мир, уже создаются
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич . Архивное фото
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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, там строится многополярный мир, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Они уже создаются", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о необходимости создания новых форматов сотрудничества.
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По его словам, в контексте этого российский министр иностранных дел РФ Сергей Лавров показал всем, что Москва уже работает над новыми перспективами и горизонтами.
"Это большой Евразийский континент, где уже формируются новые механизмы, основанные на тех же принципах и нормах поведения государств, которые когда-то были заложены в ОБСЕ. Это взаимное уважение, равенство, учет интересов друг друга и сотрудничество ради блага народов, проживающих на этом огромном пространстве. Уже существует совместное видение документа о многообразии и многосторонности в XXI веке, который был представлен в Минске в этом году", - уточнил постпред РФ.
Он добавил, что уже присутствовал на этой конференции и видел "серьезный интерес со стороны множества стран этого большого региона".
"Министр упомянул Венгрию, Словакию и ряд наших партнеров из Средиземноморья и Азии - у них также есть интерес к этой новой форме сотрудничества. Я уверен, что дело пойдет, тем более что речь идет не только о новой форме взаимодействия государств, но и о новой модели взаимодействия региональных и субрегиональных организаций", - уточнил Лукашевич, добавив, что он имеет в виду Шанхайскую организацию сотрудничества, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Союзное государство России и Белоруссии, а также Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое работает по инициативе Казахстана, собирая большое количество государств с разным уровнем развития и идеологическими ориентирами.
"Мы уже строим новый многополярный мир, в котором все будут уважать друг друга. Это может быть отдаленное будущее, но это новая перспектива. Как глоток свежего воздуха", - заключил дипломат.
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