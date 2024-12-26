https://ria.ru/20241226/obse-1991359343.html

Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, заявил Лукашевич

Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, заявил Лукашевич - РИА Новости, 26.12.2024

Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, заявил Лукашевич

Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, там строится многополярный мир, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T06:43:00+03:00

2024-12-26T06:43:00+03:00

2024-12-26T06:45:00+03:00

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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Альтернативные ОБСЕ площадки уже создаются, там строится многополярный мир, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Они уже создаются", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о необходимости создания новых форматов сотрудничества. По его словам, в контексте этого российский министр иностранных дел РФ Сергей Лавров показал всем, что Москва уже работает над новыми перспективами и горизонтами. "Это большой Евразийский континент, где уже формируются новые механизмы, основанные на тех же принципах и нормах поведения государств, которые когда-то были заложены в ОБСЕ. Это взаимное уважение, равенство, учет интересов друг друга и сотрудничество ради блага народов, проживающих на этом огромном пространстве. Уже существует совместное видение документа о многообразии и многосторонности в XXI веке, который был представлен в Минске в этом году", - уточнил постпред РФ. Он добавил, что уже присутствовал на этой конференции и видел "серьезный интерес со стороны множества стран этого большого региона". "Министр упомянул Венгрию, Словакию и ряд наших партнеров из Средиземноморья и Азии - у них также есть интерес к этой новой форме сотрудничества. Я уверен, что дело пойдет, тем более что речь идет не только о новой форме взаимодействия государств, но и о новой модели взаимодействия региональных и субрегиональных организаций", - уточнил Лукашевич, добавив, что он имеет в виду Шанхайскую организацию сотрудничества, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Союзное государство России и Белоруссии, а также Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое работает по инициативе Казахстана, собирая большое количество государств с разным уровнем развития и идеологическими ориентирами. "Мы уже строим новый многополярный мир, в котором все будут уважать друг друга. Это может быть отдаленное будущее, но это новая перспектива. Как глоток свежего воздуха", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20241011/obse-1977507121.html

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html

https://ria.ru/20241220/briks-1990357746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, азия, москва, александр лукашевич, сергей лавров, обсе, одкб, евразийский экономический союз, брикс, в мире