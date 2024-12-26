https://ria.ru/20241226/obrazovanie-1991359763.html
Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты
Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты - РИА Новости, 26.12.2024
Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты
Правительству России известна проблема высокой нагрузки на школьников в стране, необходимо пересматривать федеральные образовательные стандарты, заявил в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T06:47:00+03:00
2024-12-26T06:47:00+03:00
2024-12-26T08:26:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991363841_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ab9e92a98aa71f74599cad258582e99.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Правительству России известна проблема высокой нагрузки на школьников в стране, необходимо пересматривать федеральные образовательные стандарты, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что чрезмерная нагрузка в школе влияет на здоровье учеников. Он также привел данные экспертов, по которым 70-80% детей отмечают усталость от процесса обучения. "Мы видим, и в том числе одни из вызовов, которые определены были в рабочих группах (Стратегии развития образования - ред.), они связаны с тем, что нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей", - сказал Чернышенко, добавив, что главный критерий успешного развития государства – здоровье детей. По его словам, правительству известна проблема, которую озвучил Володин, так как ведется очень тесная и эффективная работа с депутатами.
https://ria.ru/20241220/obuchenie-1990445607.html
https://ria.ru/20241225/cheryshenko-1991124320.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991363841_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6b2c0a72795a144282366a9c9e9ef199.jpg
Чернышенко: Образовательные стандарты необходимо пересмотреть
Образовательные стандарты из-за высокой нагрузки на российских школьников необходимо пересмотреть, заявил РИА Новости Чернышенко.
2024-12-26T06:47
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты
Чернышенко: образовательные стандарты надо пересмотреть из-за высокой нагрузки