https://ria.ru/20241226/obrazovanie-1991359763.html

Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты

Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты - РИА Новости, 26.12.2024

Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты

Правительству России известна проблема высокой нагрузки на школьников в стране, необходимо пересматривать федеральные образовательные стандарты, заявил в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T06:47:00+03:00

2024-12-26T06:47:00+03:00

2024-12-26T08:26:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Правительству России известна проблема высокой нагрузки на школьников в стране, необходимо пересматривать федеральные образовательные стандарты, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что чрезмерная нагрузка в школе влияет на здоровье учеников. Он также привел данные экспертов, по которым 70-80% детей отмечают усталость от процесса обучения. "Мы видим, и в том числе одни из вызовов, которые определены были в рабочих группах (Стратегии развития образования - ред.), они связаны с тем, что нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей", - сказал Чернышенко, добавив, что главный критерий успешного развития государства – здоровье детей. По его словам, правительству известна проблема, которую озвучил Володин, так как ведется очень тесная и эффективная работа с депутатами.

https://ria.ru/20241220/obuchenie-1990445607.html

https://ria.ru/20241225/cheryshenko-1991124320.html

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Чернышенко: Образовательные стандарты необходимо пересмотреть Образовательные стандарты из-за высокой нагрузки на российских школьников необходимо пересмотреть, заявил РИА Новости Чернышенко. 2024-12-26T06:47 true PT0M38S

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Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий чернышенко, вячеслав володин, госдума рф