https://ria.ru/20241226/moskva-1991393159.html

Ракова отметила феноменальный интерес к колледжам в Москве

Ракова отметила феноменальный интерес к колледжам в Москве - РИА Новости, 26.12.2024

Ракова отметила феноменальный интерес к колледжам в Москве

Приемная кампания 2024 года показала феноменальный интерес к колледжам столицы, количество первокурсников выросло более чем в два раза, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:43:00+03:00

2024-12-26T10:43:00+03:00

2024-12-26T10:58:00+03:00

общество

москва

анастасия ракова

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Приемная кампания 2024 года показала феноменальный интерес к колледжам столицы, количество первокурсников выросло более чем в два раза, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Касательно нашего второго приоритетного направления – колледжей – разумеется, город и дальше будет оперативно реагировать на запрос абитуриентов. Приемная кампания этого года показала феноменальный интерес к московским колледжам", - рассказала Ракова. Заммэра подчеркнула, что в 2024 году в столице открыли 16 тысяч дополнительных бюджетных мест в колледжах по самым популярным специальностям, а количество первокурсников выросло более чем в два раза. "Поэтому мы и дальше будем следить за потребностью, как работодателей, так и абитуриентов, и при необходимости увеличим количество бюджетных мест в колледжах", - добавила она.

https://ria.ru/20241226/moskva-1991392927.html

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общество, москва, анастасия ракова , социальный навигатор, сн_образование