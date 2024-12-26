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Ракова отметила феноменальный интерес к колледжам в Москве - РИА Новости, 26.12.2024
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10:43 26.12.2024 (обновлено: 10:58 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/moskva-1991393159.html
Ракова отметила феноменальный интерес к колледжам в Москве
Ракова отметила феноменальный интерес к колледжам в Москве - РИА Новости, 26.12.2024
Ракова отметила феноменальный интерес к колледжам в Москве
Приемная кампания 2024 года показала феноменальный интерес к колледжам столицы, количество первокурсников выросло более чем в два раза, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:43:00+03:00
2024-12-26T10:58:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Приемная кампания 2024 года показала феноменальный интерес к колледжам столицы, количество первокурсников выросло более чем в два раза, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Касательно нашего второго приоритетного направления – колледжей – разумеется, город и дальше будет оперативно реагировать на запрос абитуриентов. Приемная кампания этого года показала феноменальный интерес к московским колледжам", - рассказала Ракова. Заммэра подчеркнула, что в 2024 году в столице открыли 16 тысяч дополнительных бюджетных мест в колледжах по самым популярным специальностям, а количество первокурсников выросло более чем в два раза. "Поэтому мы и дальше будем следить за потребностью, как работодателей, так и абитуриентов, и при необходимости увеличим количество бюджетных мест в колледжах", - добавила она.
https://ria.ru/20241226/moskva-1991392927.html
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общество, москва, анастасия ракова , социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Социальный навигатор, СН_Образование
Ракова отметила феноменальный интерес к колледжам в Москве

Ракова: приемная кампания 2024 года показала феноменальный интерес к колледжам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Приемная кампания 2024 года показала феноменальный интерес к колледжам столицы, количество первокурсников выросло более чем в два раза, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Касательно нашего второго приоритетного направления – колледжей – разумеется, город и дальше будет оперативно реагировать на запрос абитуриентов. Приемная кампания этого года показала феноменальный интерес к московским колледжам", - рассказала Ракова.
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Заммэра подчеркнула, что в 2024 году в столице открыли 16 тысяч дополнительных бюджетных мест в колледжах по самым популярным специальностям, а количество первокурсников выросло более чем в два раза.
"Поэтому мы и дальше будем следить за потребностью, как работодателей, так и абитуриентов, и при необходимости увеличим количество бюджетных мест в колледжах", - добавила она.
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