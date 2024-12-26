https://ria.ru/20241226/moskva-1991393159.html
Ракова отметила феноменальный интерес к колледжам в Москве
Ракова отметила феноменальный интерес к колледжам в Москве - РИА Новости, 26.12.2024
Ракова отметила феноменальный интерес к колледжам в Москве
Приемная кампания 2024 года показала феноменальный интерес к колледжам столицы, количество первокурсников выросло более чем в два раза, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:43:00+03:00
2024-12-26T10:43:00+03:00
2024-12-26T10:58:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975512878_0:181:3065:1905_1920x0_80_0_0_16180f1ebf4eceaf860369832a0120cd.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Приемная кампания 2024 года показала феноменальный интерес к колледжам столицы, количество первокурсников выросло более чем в два раза, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Касательно нашего второго приоритетного направления – колледжей – разумеется, город и дальше будет оперативно реагировать на запрос абитуриентов. Приемная кампания этого года показала феноменальный интерес к московским колледжам", - рассказала Ракова. Заммэра подчеркнула, что в 2024 году в столице открыли 16 тысяч дополнительных бюджетных мест в колледжах по самым популярным специальностям, а количество первокурсников выросло более чем в два раза. "Поэтому мы и дальше будем следить за потребностью, как работодателей, так и абитуриентов, и при необходимости увеличим количество бюджетных мест в колледжах", - добавила она.
https://ria.ru/20241226/moskva-1991392927.html
https://ria.ru/20241226/kadry-1991389699.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975512878_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4fa6caed6b4793706b7fdf54ce543843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова , социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Социальный навигатор, СН_Образование
Ракова отметила феноменальный интерес к колледжам в Москве
Ракова: приемная кампания 2024 года показала феноменальный интерес к колледжам