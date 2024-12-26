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Ракова назвала самый популярный иностранный язык у московских школьников
Ракова назвала самый популярный иностранный язык у московских школьников - РИА Новости, 26.12.2024
Ракова назвала самый популярный иностранный язык у московских школьников
Английский остается самым популярным иностранным языком у школьников в Москве, вторым языком они чаще всего выбирают испанский, итальянский, а также африканские РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:42:00+03:00
2024-12-26T10:42:00+03:00
2024-12-26T11:17:00+03:00
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анастасия ракова
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сн_образование
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Английский остается самым популярным иностранным языком у школьников в Москве, вторым языком они чаще всего выбирают испанский, итальянский, а также африканские языки, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Самым популярным языком остается английский, а в качестве второго иностранного сегодня все чаще выбирают испанский, итальянский, африканские языки", - рассказала Ракова. Она добавила, что у столичных школьников также востребованы кружки по иностранным языкам, где есть возможность изучать арабский, иврит и суахили.
https://ria.ru/20241226/kadry-1991389699.html
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москва, анастасия ракова , общество, социальный навигатор, сн_образование
Москва, Анастасия Ракова , Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Ракова назвала самый популярный иностранный язык у московских школьников
Ракова назвала английский самым популярным языком у московских школьников