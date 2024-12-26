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Ракова назвала самый популярный иностранный язык у московских школьников - РИА Новости, 26.12.2024
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10:42 26.12.2024 (обновлено: 11:17 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/moskva-1991392927.html
Ракова назвала самый популярный иностранный язык у московских школьников
Ракова назвала самый популярный иностранный язык у московских школьников - РИА Новости, 26.12.2024
Ракова назвала самый популярный иностранный язык у московских школьников
Английский остается самым популярным иностранным языком у школьников в Москве, вторым языком они чаще всего выбирают испанский, итальянский, а также африканские РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:42:00+03:00
2024-12-26T11:17:00+03:00
москва
анастасия ракова
общество
социальный навигатор
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Английский остается самым популярным иностранным языком у школьников в Москве, вторым языком они чаще всего выбирают испанский, итальянский, а также африканские языки, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Самым популярным языком остается английский, а в качестве второго иностранного сегодня все чаще выбирают испанский, итальянский, африканские языки", - рассказала Ракова. Она добавила, что у столичных школьников также востребованы кружки по иностранным языкам, где есть возможность изучать арабский, иврит и суахили.
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москва, анастасия ракова , общество, социальный навигатор, сн_образование
Москва, Анастасия Ракова , Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Ракова назвала самый популярный иностранный язык у московских школьников

Ракова назвала английский самым популярным языком у московских школьников

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в коридоре гимназии
Ученики в коридоре гимназии - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Английский остается самым популярным иностранным языком у школьников в Москве, вторым языком они чаще всего выбирают испанский, итальянский, а также африканские языки, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Самым популярным языком остается английский, а в качестве второго иностранного сегодня все чаще выбирают испанский, итальянский, африканские языки", - рассказала Ракова.
Она добавила, что у столичных школьников также востребованы кружки по иностранным языкам, где есть возможность изучать арабский, иврит и суахили.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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Вчера, 10:35
 
МоскваАнастасия РаковаОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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