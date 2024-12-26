https://ria.ru/20241226/moskva-1991392927.html

Ракова назвала самый популярный иностранный язык у московских школьников

Ракова назвала самый популярный иностранный язык у московских школьников - РИА Новости, 26.12.2024

Ракова назвала самый популярный иностранный язык у московских школьников

Английский остается самым популярным иностранным языком у школьников в Москве, вторым языком они чаще всего выбирают испанский, итальянский, а также африканские РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:42:00+03:00

2024-12-26T10:42:00+03:00

2024-12-26T11:17:00+03:00

москва

анастасия ракова

общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790729626_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f5c1f27172dbe7e8febc4ce61452806.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Английский остается самым популярным иностранным языком у школьников в Москве, вторым языком они чаще всего выбирают испанский, итальянский, а также африканские языки, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Самым популярным языком остается английский, а в качестве второго иностранного сегодня все чаще выбирают испанский, итальянский, африканские языки", - рассказала Ракова. Она добавила, что у столичных школьников также востребованы кружки по иностранным языкам, где есть возможность изучать арабский, иврит и суахили.

https://ria.ru/20241226/kadry-1991389699.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анастасия ракова , общество, социальный навигатор, сн_образование