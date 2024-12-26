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На Кубани собрали более 30 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта

На Кубани собрали более 30 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта - РИА Новости, 26.12.2024

На Кубани собрали более 30 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта

Объём загрязненного грунта, собранного на побережье Кубани, превысил 30 тысяч тонн и может увеличиться до 200 тысяч тонн, сообщил губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:31:00+03:00

2024-12-26T13:31:00+03:00

2024-12-26T13:32:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

анапа

вениамин кондратьев

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Объём загрязненного грунта, собранного на побережье Кубани, превысил 30 тысяч тонн и может увеличиться до 200 тысяч тонн, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. "Сейчас собрано более 30 тысяч тонн загрязненного грунта, но, по предварительным подсчетам, объем может увеличиться до 200 тысяч тонн", - написал Кондратьев. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

керченский пролив

россия

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, керченский пролив, россия, анапа, вениамин кондратьев, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе