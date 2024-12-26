https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991529863.html

Лукашенко уверен, что Европа будет сотрудничать с Россией

Лукашенко уверен, что Европа будет сотрудничать с Россией - РИА Новости, 26.12.2024

Лукашенко уверен, что Европа будет сотрудничать с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Европа будет сотрудничать с Россией, в том числе в газовой сфере, ради своих экономических... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T18:50:00+03:00

2024-12-26T18:50:00+03:00

2024-12-26T19:14:00+03:00

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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Европа будет сотрудничать с Россией, в том числе в газовой сфере, ради своих экономических интересов. Лукашенко 23 декабря на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил о своей убежденности в том, что в скором времени Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой. "Конечно, откроется. А куда деваться?" - сказал Лукашенко, рассуждая о перспективах отношений с Европой, в интервью телеканалу "Первый информационный", отрывок которого опубликован в его Telegram-канале. "Вы почитайте, что говорит будущий канцлер, я так считаю, ФРГ: "Мы не дети, мы знаем, что такое дешевый газ". Значит, будут покупать у России дешевый газ. Только идиоты могут этим не воспользоваться, тем более когда одна нитка газопровода, они не успели ее взорвать там… По этой нитке Россия 25 миллиардов кубов, насколько я знаю…" - сказал белорусский президент. "Я вчера Владимира Владимировича спрашивал, готовы ли россияне продавать. Он говорит: "Мы всегда были готовы". Поэтому пусть покупают, платят деньги России и восстанавливают нормальные отношения. Не во имя России, Россия и без них справится. Мы тоже. Пусть восстанавливают свои отношения во имя своей, немецкой экономики", - добавил Лукашенко.Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала "Пул Первого" ранее в четверг сообщил, что накануне президент Белоруссии и российский лидер Владимир Путин общались порядка полутора часов один на один после неформального саммита стран СНГ, который прошел на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области.Позже пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала журналистам, что в ходе встречи в среду один на один главы государств обсудили вопросы региональной безопасности, а также двусторонних отношений, в том числе речь шла о кооперации стран в разных сферах, экономических вопросах.Сам Лукашенко в интервью телеканалу "Первый информационный" говорил, что в ходе встречи с Путиным поговорил о личном, государственном и о глобальных проблемах.

https://ria.ru/20241226/putin-1991511868.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988375684.html

https://ria.ru/20241226/sammit-1991492411.html

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россия, европа, москва, александр лукашенко, сергей собянин, в мире