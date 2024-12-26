Рейтинг@Mail.ru
Пресс-секретарь Лукашенко ответила на вопрос о колке дров - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 26.12.2024 (обновлено: 15:55 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991483946.html
Пресс-секретарь Лукашенко ответила на вопрос о колке дров
Пресс-секретарь Лукашенко ответила на вопрос о колке дров - РИА Новости, 26.12.2024
Пресс-секретарь Лукашенко ответила на вопрос о колке дров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выбирает колку дров в качестве способа разгрузки, сообщила журналистам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:54:00+03:00
2024-12-26T15:55:00+03:00
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_bda6c60d215a4e02d351fb7349136580.jpg
ИГОРА (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выбирает колку дров в качестве способа разгрузки, сообщила журналистам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, отметив, что в России для Лукашенко и дрова, и топоры "всегда наготове". "Сегодня Александр Григорьевич опять выбрал свой традиционный вид разгрузки", - ответила она на вопрос журналистов на полях саммита глав государств ЕАЭС. Для президента Белоруссии, продолжила пресс-секретарь, с одной стороны - это возможность немного отвлечься на свежем воздухе с помощью физической нагрузки, с другой - привычное занятие, которое позволяет постоянно быть в тонусе. "У президента это просто такой стиль жизни и способ не нарушать традиции, - рассказала она. - По возможности, конечно. Не везде она представляется. Мы, конечно, в гостях (в России), но практически, как дома, всегда помогают: и дрова всегда наготове, и топоры наготове. Поэтому все возможности есть, почему бы и нет". По словам Эйсмонт, президент Белоруссии колет дрова не только в России перед началом важнейших переговоров, но и дома. "Не раз рассказывали, да и показывали тоже, что Александр Григорьевич рубит дрова фактически каждый день и по несколько раз в день, утром и вечером. В Минске тоже", - поделилась она. Пресс-секретарь отметила, что Лукашенко также любит различные виды спорта, например, хоккей, лыжи. "Здесь мы не были уверены, что будет именно так, потому что мы все-таки находимся на всесезонном курорте - у всех с собой и горнолыжная форма, и лыжи тоже. Но погода есть погода, она непредсказуема", - добавила она. Ранее Лукашенко, который находится с рабочим визитом под Санкт-Петербургом, наколол дров перед саммитом глав государств ЕАЭС. Фотографию результатов его работы опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".
https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990795909.html
https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957951628.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_03ecaa3423232bbdb6aa280907b20fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, В мире
Пресс-секретарь Лукашенко ответила на вопрос о колке дров

Эйсмонт: Лукашенко выбирает колку дров как традиционный способ разгрузки

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИГОРА (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выбирает колку дров в качестве способа разгрузки, сообщила журналистам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, отметив, что в России для Лукашенко и дрова, и топоры "всегда наготове".
"Сегодня Александр Григорьевич опять выбрал свой традиционный вид разгрузки", - ответила она на вопрос журналистов на полях саммита глав государств ЕАЭС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Лукашенко пообещал нормализовать отношения с Украиной
23 декабря, 11:52
Для президента Белоруссии, продолжила пресс-секретарь, с одной стороны - это возможность немного отвлечься на свежем воздухе с помощью физической нагрузки, с другой - привычное занятие, которое позволяет постоянно быть в тонусе. "У президента это просто такой стиль жизни и способ не нарушать традиции, - рассказала она. - По возможности, конечно. Не везде она представляется. Мы, конечно, в гостях (в России), но практически, как дома, всегда помогают: и дрова всегда наготове, и топоры наготове. Поэтому все возможности есть, почему бы и нет".
По словам Эйсмонт, президент Белоруссии колет дрова не только в России перед началом важнейших переговоров, но и дома. "Не раз рассказывали, да и показывали тоже, что Александр Григорьевич рубит дрова фактически каждый день и по несколько раз в день, утром и вечером. В Минске тоже", - поделилась она. Пресс-секретарь отметила, что Лукашенко также любит различные виды спорта, например, хоккей, лыжи. "Здесь мы не были уверены, что будет именно так, потому что мы все-таки находимся на всесезонном курорте - у всех с собой и горнолыжная форма, и лыжи тоже. Но погода есть погода, она непредсказуема", - добавила она.
Ранее Лукашенко, который находится с рабочим визитом под Санкт-Петербургом, наколол дров перед саммитом глав государств ЕАЭС. Фотографию результатов его работы опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Лукашенко рассказал, как восстановиться после тяжелой рабочей недели
7 июля, 00:07
 
БелоруссияРоссияМинскАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала