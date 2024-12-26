https://ria.ru/20241226/kuban-1991561296.html
Подозреваемого в убийстве полицейского на Кубани нашли мертвым
Подозреваемого в убийстве полицейского на Кубани нашли мертвым - РИА Новости, 26.12.2024
Подозреваемого в убийстве полицейского на Кубани нашли мертвым
Подозреваемого в убийстве полицейского и его жены на Кубани нашли мертвым, предварительно, причиной его смерти стал суицид, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T21:58:00+03:00
2024-12-26T21:58:00+03:00
2024-12-26T21:58:00+03:00
происшествия
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белореченск
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следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве полицейского и его жены на Кубани нашли мертвым, предварительно, причиной его смерти стал суицид, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в прокуратуре Кубани сообщили, что утром 16 декабря при тушении пожара в квартире на улице Ленина в Белореченске обнаружены два тела с признаками насильственной смерти. Ими оказались 23-летний сотрудник ОМВД России по Белореченскому району и его 19-летняя жена. Предварительной причиной смерти являются ножевые ранения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. По данным СУСК региона, установлена причастность к убийству 29-летнего местного жителя. Фигурант Дмитрий Фошенко был объявлен в федеральный розыск. "Тело подозреваемого в убийстве полицейского и его жены обнаружили в районе поселка Степной в Белореченском районе. Предварительно, суицид", - сообщили правоохранители. Как уточнили в СУ СК по Краснодарскому краю, тело найдено в лесистой местности Адыгеи, граничащей с Белореческим районом Кубани. Поблизости находился автомобиль, на котором, предположительно, передвигался подозреваемый, машина изъята. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.
https://ria.ru/20241225/polkovnik-1991194398.html
https://ria.ru/20241224/svo-1990956506.html
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происшествия, белореченский район, краснодарский край, белореченск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белореченский район, Краснодарский край, Белореченск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемого в убийстве полицейского на Кубани нашли мертвым
СК: подозреваемого в убийстве полицейского и его жены на Кубани нашли мертвым