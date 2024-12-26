https://ria.ru/20241226/kuban-1991561296.html

Подозреваемого в убийстве полицейского на Кубани нашли мертвым

Подозреваемого в убийстве полицейского на Кубани нашли мертвым - РИА Новости, 26.12.2024

Подозреваемого в убийстве полицейского на Кубани нашли мертвым

Подозреваемого в убийстве полицейского и его жены на Кубани нашли мертвым, предварительно, причиной его смерти стал суицид, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T21:58:00+03:00

2024-12-26T21:58:00+03:00

2024-12-26T21:58:00+03:00

происшествия

белореченский район

краснодарский край

белореченск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве полицейского и его жены на Кубани нашли мертвым, предварительно, причиной его смерти стал суицид, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в прокуратуре Кубани сообщили, что утром 16 декабря при тушении пожара в квартире на улице Ленина в Белореченске обнаружены два тела с признаками насильственной смерти. Ими оказались 23-летний сотрудник ОМВД России по Белореченскому району и его 19-летняя жена. Предварительной причиной смерти являются ножевые ранения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. По данным СУСК региона, установлена причастность к убийству 29-летнего местного жителя. Фигурант Дмитрий Фошенко был объявлен в федеральный розыск. "Тело подозреваемого в убийстве полицейского и его жены обнаружили в районе поселка Степной в Белореченском районе. Предварительно, суицид", - сообщили правоохранители. Как уточнили в СУ СК по Краснодарскому краю, тело найдено в лесистой местности Адыгеи, граничащей с Белореческим районом Кубани. Поблизости находился автомобиль, на котором, предположительно, передвигался подозреваемый, машина изъята. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.

https://ria.ru/20241225/polkovnik-1991194398.html

https://ria.ru/20241224/svo-1990956506.html

белореченский район

краснодарский край

белореченск

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происшествия, белореченский район, краснодарский край, белореченск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)