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Борт с пострадавшими при крушении самолета под Актау вылетел в Москву - РИА Новости, 26.12.2024
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07:57 26.12.2024 (обновлено: 08:13 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/krushenie-1991362810.html
Борт с пострадавшими при крушении самолета под Актау вылетел в Москву
Борт с пострадавшими при крушении самолета под Актау вылетел в Москву - РИА Новости, 26.12.2024
Борт с пострадавшими при крушении самолета под Актау вылетел в Москву
Спецборт с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами вылетел из Актау в Москву, среди девяти пострадавших россиян есть один ребенок, сообщает... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T07:57:00+03:00
2024-12-26T08:13:00+03:00
крушение рейса баку — грозный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
актау
москва
казахстан
общество
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Спецборт с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами вылетел из Актау в Москву, среди девяти пострадавших россиян есть один ребенок, сообщает пресс-служба МЧС России."Спецборт МЧС России с гражданами России, пострадавшими при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, вылетел из аэропорта Актау. Авиацией чрезвычайного ведомства осуществлена санитарная эвакуация девяти человек, в том числе одного ребенка. Санитарный рейс выполняется в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с МИД России", - говорится в сообщении.Специалисты психологической службы МЧС России продолжают оказание экстренной психологической помощи родственникам пассажиров самолета, служба работает на территории Чечни.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 28 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
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60
353
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Спецборт МЧС с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами
Спецборт с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами вылетел из Актау в Москву, заявили в МЧС России. Среди 9 эвакуируемых пострадавших - один ребенок.
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крушение рейса баку — грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), актау, москва, казахстан, общество
Крушение рейса Баку — Грозный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Актау, Москва, Казахстан, Общество
Борт с пострадавшими при крушении самолета под Актау вылетел в Москву

Борт с пострадавшими при крушении самолета под Актау россиянами вылетел в Москву

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Спецборт с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами вылетел из Актау в Москву, среди девяти пострадавших россиян есть один ребенок, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Спецборт МЧС России с гражданами России, пострадавшими при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, вылетел из аэропорта Актау. Авиацией чрезвычайного ведомства осуществлена санитарная эвакуация девяти человек, в том числе одного ребенка. Санитарный рейс выполняется в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с МИД России", - говорится в сообщении.
Специалисты психологической службы МЧС России продолжают оказание экстренной психологической помощи родственникам пассажиров самолета, служба работает на территории Чечни.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 28 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8
 
Крушение рейса Баку — ГрозныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АктауМоскваКазахстанОбщество
 
 
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