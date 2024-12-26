Борт с пострадавшими при крушении самолета под Актау вылетел в Москву

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Спецборт с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами вылетел из Актау в Москву, среди девяти пострадавших россиян есть один ребенок, сообщает пресс-служба МЧС России."Спецборт МЧС России с гражданами России, пострадавшими при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, вылетел из аэропорта Актау. Авиацией чрезвычайного ведомства осуществлена санитарная эвакуация девяти человек, в том числе одного ребенка. Санитарный рейс выполняется в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с МИД России", - говорится в сообщении.Специалисты психологической службы МЧС России продолжают оказание экстренной психологической помощи родственникам пассажиров самолета, служба работает на территории Чечни.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 28 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спецборт МЧС с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами
Спецборт с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами вылетел из Актау в Москву, заявили в МЧС России. Среди 9 эвакуируемых пострадавших - один ребенок.
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Спецборт с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами вылетел из Актау в Москву, среди девяти пострадавших россиян есть один ребенок, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Спецборт МЧС России с гражданами России, пострадавшими при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, вылетел из аэропорта Актау. Авиацией чрезвычайного ведомства осуществлена санитарная эвакуация девяти человек, в том числе одного ребенка. Санитарный рейс выполняется в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с МИД России", - говорится в сообщении.
Специалисты психологической службы МЧС России продолжают оказание экстренной психологической помощи родственникам пассажиров самолета, служба работает на территории Чечни.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 28 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.
Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.
Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.
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