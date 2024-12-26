https://ria.ru/20241226/krushenie-1991348359.html

Иран выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

Иран выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане - РИА Новости, 26.12.2024

Иран выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

Иран выражает соболезнования Азербайджану, России, Казахстану и Киргизии в связи с гибелью пассажиров в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T01:44:00+03:00

2024-12-26T01:44:00+03:00

2024-12-26T02:09:00+03:00

в мире

иран

казахстан

актау

масуд пезешкиан

ильхам алиев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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ТЕГЕРАН, 26 дек - РИА Новости. Иран выражает соболезнования Азербайджану, России, Казахстану и Киргизии в связи с гибелью пассажиров в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи казахстанского Актау, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем личном послании коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву уже выразил соболезнования по этому поводу. "Официальный представитель МИД… от лица (всего населения – ред.) Ирана выразил соболезнования правительствам и народам Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана, особенно родным и близким погибших", - сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства страны. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 28 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991344000.html

иран

казахстан

актау

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место крушения пассажирского самолета в Казахстане Место крушения пассажирского самолета в Казахстане 2024-12-26T01:44 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, казахстан, актау, масуд пезешкиан, ильхам алиев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный