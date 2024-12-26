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Иран выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане - РИА Новости, 26.12.2024
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01:44 26.12.2024 (обновлено: 02:09 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/krushenie-1991348359.html
Иран выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане
Иран выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане - РИА Новости, 26.12.2024
Иран выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане
Иран выражает соболезнования Азербайджану, России, Казахстану и Киргизии в связи с гибелью пассажиров в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T01:44:00+03:00
2024-12-26T02:09:00+03:00
в мире
иран
казахстан
актау
масуд пезешкиан
ильхам алиев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
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ТЕГЕРАН, 26 дек - РИА Новости. Иран выражает соболезнования Азербайджану, России, Казахстану и Киргизии в связи с гибелью пассажиров в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи казахстанского Актау, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем личном послании коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву уже выразил соболезнования по этому поводу. "Официальный представитель МИД… от лица (всего населения – ред.) Ирана выразил соболезнования правительствам и народам Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана, особенно родным и близким погибших", - сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства страны. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 28 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
https://ria.ru/20241225/aktau-1991344000.html
иран
казахстан
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Место крушения пассажирского самолета в Казахстане
Место крушения пассажирского самолета в Казахстане
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в мире, иран, казахстан, актау, масуд пезешкиан, ильхам алиев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
В мире, Иран, Казахстан, Актау, Масуд Пезешкиан, Ильхам Алиев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
Иран выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

МИД Ирана выразил соболезнования из-за крушения самолета вблизи Актау

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
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ТЕГЕРАН, 26 дек - РИА Новости. Иран выражает соболезнования Азербайджану, России, Казахстану и Киргизии в связи с гибелью пассажиров в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи казахстанского Актау, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем личном послании коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву уже выразил соболезнования по этому поводу.
"Официальный представитель МИД… от лица (всего населения – ред.) Ирана выразил соболезнования правительствам и народам Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана, особенно родным и близким погибших", - сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства страны.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 28 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
СМИ сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения у Актау
Вчера, 23:07
 
В миреИранКазахстанАктауМасуд ПезешкианИльхам АлиевФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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