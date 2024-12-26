https://ria.ru/20241226/krushenie-1991347341.html
МЧС Азербайджана сообщило о состоянии пострадавших при крушении самолета
МЧС Азербайджана сообщило о состоянии пострадавших при крушении самолета - РИА Новости, 26.12.2024
МЧС Азербайджана сообщило о состоянии пострадавших при крушении самолета
Трое пострадавших после крушения самолета в Казахстане граждан Азербайджана находятся в реанимации, состояние здоровья других пострадавших граждан Азербайджана... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T01:03:00+03:00
2024-12-26T01:03:00+03:00
2024-12-26T06:57:00+03:00
в мире
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актау
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Трое пострадавших после крушения самолета в Казахстане граждан Азербайджана находятся в реанимации, состояние здоровья других пострадавших граждан Азербайджана оценивается как нормальное, в ближайшие дни их доставят на родину, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на МЧС в своем Telegram-канале. "По словам (министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана - ред.) Кямаледдина Гейдарова, за исключением трех человек, находящихся в реанимации, состояние здоровья остальных пострадавших оценивается как нормальное", - говорится в сообщении агентства. Глава МЧС Азербайджана также отметил, что на основании рекомендации медиков в ближайшие дни на родину с учетом психологического состояния будут доставлены пострадавшие с легкими травмами. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 28 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
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Место крушения пассажирского самолета в Казахстане
Место крушения пассажирского самолета в Казахстане
2024-12-26T01:03
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PT0M43S
РИА Новости
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в мире, азербайджан, казахстан, актау, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), sputnik азербайджан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
В мире, Азербайджан, Казахстан, Актау, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Sputnik Азербайджан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
МЧС Азербайджана сообщило о состоянии пострадавших при крушении самолета
Трое пострадавших в авиакатастрофе в Актау азербайджанцев находятся в реанимации