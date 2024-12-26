https://ria.ru/20241226/kazahstan-1991389216.html

В Казахстане усовершенствуют механизм аварийно-спасательных работ

В Казахстане усовершенствуют механизм аварийно-спасательных работ - РИА Новости, 26.12.2024

В Казахстане усовершенствуют механизм аварийно-спасательных работ

Власти Казахстана намерены усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ Актау, заявил... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:33:00+03:00

2024-12-26T10:33:00+03:00

2024-12-26T10:35:00+03:00

в мире

казахстан

актау

баку

олжас бектенов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 26 дек - РИА Новости. Власти Казахстана намерены усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ Актау, заявил премьер-министр республики Олжас Бектенов. "В целях оперативного реагирования на авиапроисшествия надо усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ и обеспечить скоординированную работу заинтересованных государственных органов. Из этой ситуации нужно сделать правильные выводы с выработкой конкретных рекомендаций для недопущения подобного в будущем", - приводит слова премьера пресс-служба казахстанского правительства в Telegram-канале. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991366130.html

казахстан

актау

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в мире, казахстан, актау, баку, олжас бектенов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный