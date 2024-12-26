https://ria.ru/20241226/grossi-1991565503.html

Москва не видит необходимости в новом визите Гросси на Курскую АЭС

Москва не видит необходимости в новом визите Гросси на Курскую АЭС - РИА Новости, 26.12.2024

Москва не видит необходимости в новом визите Гросси на Курскую АЭС

Москва не видит необходимости в новом визите гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую АЭС, заявил РИА Новости РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T22:56:00+03:00

2024-12-26T22:56:00+03:00

2024-12-26T22:56:00+03:00

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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Москва не видит необходимости в новом визите гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую АЭС, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "На протяжении трех осенних месяцев с сентября по ноябрь на расстоянии от 5 до 10 километров от Курской АЭС фиксировались и уничтожались украинские БПЛА самолетного типа и баллистические ракеты. Бывало, что за один день российские Вооруженные силы нейтрализовывали более 30 таких целей. В то же время нанесения ущерба самой станции не было. Никакой необходимости в новом визите Рафаэля Гросси на этот объект мы не видим", - отметил постпред РФ. Как сообщила в среду пресс-служба станции, Курская АЭС работает в штатном режиме на фоне украинского обстрела ВСУ города Льгова. Также отмечалось, что "радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений". Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов в Курской области. Это важнейший узел единой энергетической системы России. Основной потребитель - энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что ВСУ попытались ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС.

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