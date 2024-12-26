https://ria.ru/20241226/grossi-1991559115.html

Россия осудила игнорирование Гросси угроз ЗАЭС со стороны Украины

Россия осудила игнорирование Гросси угроз ЗАЭС со стороны Украины - РИА Новости, 26.12.2024

Россия осудила игнорирование Гросси угроз ЗАЭС со стороны Украины

Несмотря на то, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси относится к ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T21:39:00+03:00

2024-12-26T21:39:00+03:00

2024-12-26T21:40:00+03:00

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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Несмотря на то, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси относится к ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) со всей серьезностью, у Москвы есть к нему обоснованные нарекания - в связи с тем, что глава Агентства всячески уходит от того, чтобы публично указать на ответственность украинской стороны за создание угроз безопасности, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Что же касается роли гендиректора МАГАТЭ, то он относится к ситуации с безопасностью на ЗАЭС со всей серьезностью, учитывая в том числе и то обстоятельство, что впервые в мировой практике атомная электростанция оказалась в зоне боевых действий. Вместе с тем у нас есть к нему обоснованные нарекания", - сказал Ульянов.Дипломат уточнил, что в докладах по ЗАЭС с подачи сотрудников Секретариата Агентства весьма неохотно говорится о достижениях, обеспеченных администрацией ЗАЭС, в то время как некоторые технические проблемы, с которыми сталкивается любая атомная электростанция, преподносятся в гипертрофированном виде."Гендиректор всячески уходит от того, чтобы публично указать на ответственность украинской стороны за создание угроз безопасности. Мы указываем на данные обстоятельства при обсуждении этих докладов на сессиях Совета управляющих МАГАТЭ", - уточнил постпред РФ.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241215/rogov-1989298772.html

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