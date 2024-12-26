Рейтинг@Mail.ru
Россия осудила игнорирование Гросси угроз ЗАЭС со стороны Украины - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 26.12.2024 (обновлено: 21:40 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/grossi-1991559115.html
Россия осудила игнорирование Гросси угроз ЗАЭС со стороны Украины
Россия осудила игнорирование Гросси угроз ЗАЭС со стороны Украины - РИА Новости, 26.12.2024
Россия осудила игнорирование Гросси угроз ЗАЭС со стороны Украины
Несмотря на то, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси относится к ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T21:39:00+03:00
2024-12-26T21:40:00+03:00
в мире
россия
москва
вена
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970610503_0:194:2800:1770_1920x0_80_0_0_eafd9ee73d7071afaa52b05cfdb4cce3.jpg
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Несмотря на то, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси относится к ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) со всей серьезностью, у Москвы есть к нему обоснованные нарекания - в связи с тем, что глава Агентства всячески уходит от того, чтобы публично указать на ответственность украинской стороны за создание угроз безопасности, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Что же касается роли гендиректора МАГАТЭ, то он относится к ситуации с безопасностью на ЗАЭС со всей серьезностью, учитывая в том числе и то обстоятельство, что впервые в мировой практике атомная электростанция оказалась в зоне боевых действий. Вместе с тем у нас есть к нему обоснованные нарекания", - сказал Ульянов.Дипломат уточнил, что в докладах по ЗАЭС с подачи сотрудников Секретариата Агентства весьма неохотно говорится о достижениях, обеспеченных администрацией ЗАЭС, в то время как некоторые технические проблемы, с которыми сталкивается любая атомная электростанция, преподносятся в гипертрофированном виде."Гендиректор всячески уходит от того, чтобы публично указать на ответственность украинской стороны за создание угроз безопасности. Мы указываем на данные обстоятельства при обсуждении этих докладов на сессиях Совета управляющих МАГАТЭ", - уточнил постпред РФ.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241215/rogov-1989298772.html
https://ria.ru/20241212/grossi-1988835801.html
россия
москва
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970610503_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_e5c2287d868357e79abd8a518edd743c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Россия, Москва, Вена, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Россия осудила игнорирование Гросси угроз ЗАЭС со стороны Украины

Ульянов: РФ недовольна, что Гросси избегает обвинений Украины в угрозах ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Несмотря на то, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси относится к ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) со всей серьезностью, у Москвы есть к нему обоснованные нарекания - в связи с тем, что глава Агентства всячески уходит от того, чтобы публично указать на ответственность украинской стороны за создание угроз безопасности, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Что же касается роли гендиректора МАГАТЭ, то он относится к ситуации с безопасностью на ЗАЭС со всей серьезностью, учитывая в том числе и то обстоятельство, что впервые в мировой практике атомная электростанция оказалась в зоне боевых действий. Вместе с тем у нас есть к нему обоснованные нарекания", - сказал Ульянов.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Рогов посоветовал миссии МАГАТЭ заезжать на ЗАЭС только через Россию
15 декабря, 13:02
Дипломат уточнил, что в докладах по ЗАЭС с подачи сотрудников Секретариата Агентства весьма неохотно говорится о достижениях, обеспеченных администрацией ЗАЭС, в то время как некоторые технические проблемы, с которыми сталкивается любая атомная электростанция, преподносятся в гипертрофированном виде.
"Гендиректор всячески уходит от того, чтобы публично указать на ответственность украинской стороны за создание угроз безопасности. Мы указываем на данные обстоятельства при обсуждении этих докладов на сессиях Совета управляющих МАГАТЭ", - уточнил постпред РФ.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Гросси отказался назвать виновных в атаке на автомобиль МАГАТЭ
12 декабря, 15:09
 
В миреРоссияМоскваВенаРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала