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В Госдуму внесли проект об испытаниях для абитуриентов после колледжей - РИА Новости, 26.12.2024
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03:46 26.12.2024 (обновлено: 03:55 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/gosduma-1991353192.html
В Госдуму внесли проект об испытаниях для абитуриентов после колледжей
В Госдуму внесли проект об испытаниях для абитуриентов после колледжей - РИА Новости, 26.12.2024
В Госдуму внесли проект об испытаниях для абитуриентов после колледжей
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий абитуриентам со средним профессиональным образованием поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T03:46:00+03:00
2024-12-26T03:55:00+03:00
общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий абитуриентам со средним профессиональным образованием поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают, документ доступен в думской базе данных. Сейчас в законе "Об образовании в РФ" в части 6 статьи 70 не сказано о соответствии направления среднего профессионального образования направлениям бакалавриата и специалитета в образовательных организациях высшего образования при учете вступительных испытаний абитуриентов со средним профессиональным образованием. "В этой связи законопроектом предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования, обучающихся на базе среднего профессионального образования, предусмотрев возможность их приема по результатам вступительных испытаний в случае соответствия направленности (профиля) образовательных программ бакалавриата и программ специалитета направленности (профилю) образовательной программы среднего профессионального образования", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В законопроекте уточняется, что соответствие направленности программ бакалавриата и специалитета направленности среднего профессионального образования устанавливается организацией высшего образования. "Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц, имеющих высшее образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего образования", - сказано в документе.
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Общество, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об испытаниях для абитуриентов после колледжей

В ГД внесли проект о приеме в вуз после колледжа после вступительных испытаний

© Fotolia / Syda ProductionsЭкзамен
Экзамен - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий абитуриентам со средним профессиональным образованием поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают, документ доступен в думской базе данных.
Сейчас в законе "Об образовании в РФ" в части 6 статьи 70 не сказано о соответствии направления среднего профессионального образования направлениям бакалавриата и специалитета в образовательных организациях высшего образования при учете вступительных испытаний абитуриентов со средним профессиональным образованием.
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"В этой связи законопроектом предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования, обучающихся на базе среднего профессионального образования, предусмотрев возможность их приема по результатам вступительных испытаний в случае соответствия направленности (профиля) образовательных программ бакалавриата и программ специалитета направленности (профилю) образовательной программы среднего профессионального образования", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В законопроекте уточняется, что соответствие направленности программ бакалавриата и специалитета направленности среднего профессионального образования устанавливается организацией высшего образования.
"Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц, имеющих высшее образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего образования", - сказано в документе.
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