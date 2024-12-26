https://ria.ru/20241226/gosduma-1991353192.html

В Госдуму внесли проект об испытаниях для абитуриентов после колледжей

В Госдуму внесли проект об испытаниях для абитуриентов после колледжей - РИА Новости, 26.12.2024

В Госдуму внесли проект об испытаниях для абитуриентов после колледжей

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий абитуриентам со средним профессиональным образованием поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T03:46:00+03:00

2024-12-26T03:46:00+03:00

2024-12-26T03:55:00+03:00

общество

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149237/24/1492372445_0:0:3467:1951_1920x0_80_0_0_978bfa00df3ff70f6a8e56d7200354b1.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий абитуриентам со средним профессиональным образованием поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают, документ доступен в думской базе данных. Сейчас в законе "Об образовании в РФ" в части 6 статьи 70 не сказано о соответствии направления среднего профессионального образования направлениям бакалавриата и специалитета в образовательных организациях высшего образования при учете вступительных испытаний абитуриентов со средним профессиональным образованием. "В этой связи законопроектом предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования, обучающихся на базе среднего профессионального образования, предусмотрев возможность их приема по результатам вступительных испытаний в случае соответствия направленности (профиля) образовательных программ бакалавриата и программ специалитета направленности (профилю) образовательной программы среднего профессионального образования", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В законопроекте уточняется, что соответствие направленности программ бакалавриата и специалитета направленности среднего профессионального образования устанавливается организацией высшего образования. "Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц, имеющих высшее образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего образования", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240605/falkov-1950627135.html

https://ria.ru/20241003/falkov-1976082061.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф