https://ria.ru/20241226/gorlovka-1991484885.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.12.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:00:00+03:00
2024-12-26T16:00:00+03:00
2024-12-26T16:00:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что с 8.40 до 12.00 мск по Никитовскому району города ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 13.10 по Горловке было пущено еще три "натовского" снаряда. "В результате обстрела поселка станции Никитовка с позиций украинских неонацистов ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель