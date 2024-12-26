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Глава МЧС пообещал исполнить мечты трех детей с "Елки желаний"

Глава МЧС пообещал исполнить мечты трех детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 26.12.2024

Глава МЧС пообещал исполнить мечты трех детей с "Елки желаний"

Глава МЧС РФ Александр Куренков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечты трех детей, среди которых пилотирование вертолетом,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:40:00+03:00

2024-12-26T10:40:00+03:00

2024-12-26T10:42:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечты трех детей, среди которых пилотирование вертолетом, игрушечная пожарная машина и кемпинговая палатка. Глава ведомства снял с елки шарики с мечтами трех мальчиков. Так, восьмилетний Глеб Гончарук из Краснодара загадал в подарок игрушечную пожарную машину, девятилетний Дмитрий Ишкуатов из Санкт-Петербурга мечтает почувствовать себя в роли пилота вертолета, а 13-летний Тигран Хачатрян из Ставропольского края пожелал получить в подарок кемпинговую палатку. "Уважаемые ребята, я постараюсь выполнить все эти желания", - сказал Куренков на кадрах, показанных в эфире телеканала "Россия 24". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

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Ольга Фомченкова

общество, россия, краснодар, санкт-петербург, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, новый год 2025, елка желаний