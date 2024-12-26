Глава МЧС пообещал исполнить мечты трех детей с "Елки желаний"
Глава МЧС Куренков пообещал исполнить мечты трёх мальчиков с "Ёлки желаний"
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечты трех детей, среди которых пилотирование вертолетом, игрушечная пожарная машина и кемпинговая палатка.
Глава ведомства снял с елки шарики с мечтами трех мальчиков. Так, восьмилетний Глеб Гончарук из Краснодара загадал в подарок игрушечную пожарную машину, девятилетний Дмитрий Ишкуатов из Санкт-Петербурга мечтает почувствовать себя в роли пилота вертолета, а 13-летний Тигран Хачатрян из Ставропольского края пожелал получить в подарок кемпинговую палатку.
"Уважаемые ребята, я постараюсь выполнить все эти желания", - сказал Куренков на кадрах, показанных в эфире телеканала "Россия 24".
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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