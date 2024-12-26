https://ria.ru/20241226/estoniya-1991510596.html

МИД Эстонии прокомментировал инцидент с кабелем EstLink 2

МИД Эстонии прокомментировал инцидент с кабелем EstLink 2 - РИА Новости, 26.12.2024

МИД Эстонии прокомментировал инцидент с кабелем EstLink 2

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна, комментируя отключение кабеля линии электропередачи EstLink 2, заявил, что повреждения критически важной... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:33:00+03:00

2024-12-26T17:33:00+03:00

2024-12-26T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна, комментируя отключение кабеля линии электропередачи EstLink 2, заявил, что повреждения критически важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить в случайность. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна. "Повреждения критически важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить, что это случайность или просто неумелое судовождение. Мы должны понимать, что повреждения подводной инфраструктуры стали более систематическими и, следовательно, должны рассматриваться как атаки на наши жизненно важные структуры", - заявил Цахкна, слова которого приводит МИД Эстонии. Глава МИД Эстонии заявил, что страна поддерживает связь с другими союзниками и партнерами для координации международного сотрудничества Телерадиовещатель Yle утверждает, что пограничная охрана Финляндии сопроводила танкер Eagle S под флагом Островов Кука к финскому побережью Порккала, сейчас он по-прежнему находится у берегов Финляндии. Танкер направлялся из Санкт-Петербурга в Египет, сообщает Yle со ссылкой на данные сайта Marinetraffic. В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.

https://ria.ru/20241225/mobilizatsiya-1991298061.html

https://ria.ru/20241225/siriya-1991344751.html

https://ria.ru/20241223/usloviya-1990772392.html

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в мире, эстония, финляндия, острова кука