https://ria.ru/20241226/bayden-1991378490.html

Байден выступил с дерзким заявлением после удара России по Украине

Байден выступил с дерзким заявлением после удара России по Украине - РИА Новости, 26.12.2024

Байден выступил с дерзким заявлением после удара России по Украине

Президент США Джо Байден раскритиковал массированный удар ВС России по объектам Украины 25 декабря, несмотря на отказ Киева от перемирия. Его слова приводит... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:42:00+03:00

2024-12-26T09:42:00+03:00

2024-12-26T11:08:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден раскритиковал массированный удар ВС России по объектам Украины 25 декабря, несмотря на отказ Киева от перемирия. Его слова приводит издание The Hill. "Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы", — говорится в публикации. В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил Владимира Зеленского о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.Накануне на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области. По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.В свою очередь, Минобороны сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обслуживающим ВСУ.

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991391118.html

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