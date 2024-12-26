https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991366130.html

Минздрав рассказал о пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиянах

Минздрав рассказал о пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиянах - РИА Новости, 26.12.2024

Минздрав рассказал о пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиянах

Россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, эвакуируют в Москву, четверо из них — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:44:00+03:00

2024-12-26T08:44:00+03:00

2024-12-26T09:47:00+03:00

актау

россия

крушение рейса баку — грозный

происшествия

алексей кузнецов

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, эвакуируют в Москву, четверо из них — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."По результатам осмотров и обследований, проведенных специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, состояние троих пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести", — сказал он.По результатам консилиума пострадавших россиян решили эвакуировать в Москву спецбортом МЧС, добавил Кузнецов.В полете пациентов сопровождает мультидисциплинарная бригада из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф и сотрудники МЧС.Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. Как заявил вице-премьер Казахстана и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, в крушении погибли 38 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спецборт МЧС с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами Спецборт с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами вылетел из Актау в Москву, заявили в МЧС России. Среди 9 эвакуируемых пострадавших - один ребенок. 2024-12-26T08:44 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

актау, россия, крушение рейса баку — грозный, происшествия, алексей кузнецов