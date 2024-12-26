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В Волгограде арестовали мужчину, пытавшегося с ножом пройти в школу
В Волгограде арестовали мужчину, пытавшегося с ножом пройти в школу - РИА Новости, 26.12.2024
В Волгограде арестовали мужчину, пытавшегося с ножом пройти в школу
Суд в Волгограде арестовал на трое суток мужчину, который с ножом пытался пройти в школу, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:36:00+03:00
2024-12-26T15:36:00+03:00
2024-12-26T16:52:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 26 дек – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал на трое суток мужчину, который с ножом пытался пройти в школу, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. В среду региональный главк МВД сообщал, что полиция задержала 52-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он, предположительно, в состоянии наркотического опьянения пытался зайти с ножом в школу в Волгограде. СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье "Хулиганство". "Постановлением мирового судьи судебного участка №115 Тракторозаводского судебного района города Волгограда Волгоградской области житель Спартановки привлечен к административной ответственности за отказ от выполнения законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения… (Судья – ред.) назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на трое суток", - говорится в сообщении суда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде арестовали мужчину, пытавшегося с ножом пройти в школу
Суд в Волгоград арестовал на 3 суток мужчину, пытавшегося с ножом пройти в школу