https://ria.ru/20241226/arest-1991472744.html

В Петербурге арестован участник "Свободы России"*, планировавший диверсии

В Петербурге арестован участник "Свободы России"*, планировавший диверсии - РИА Новости, 26.12.2024

В Петербурге арестован участник "Свободы России"*, планировавший диверсии

Участник запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, планировавший диверсии на объектах энергетики в трех регионах страны,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:11:00+03:00

2024-12-26T15:11:00+03:00

2024-12-26T15:18:00+03:00

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Участник запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, планировавший диверсии на объектах энергетики в трех регионах страны, арестован в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города."Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Ижерского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 (Участие в деятельности террористической организации) УК РФ", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Ижерский в марте "разделяя идеи украинских националистических структур, испытывая чувство идеологического единства", вошел в состав "Легиона "Свобода России"* "в качестве ее участника".С 3 марта по 25 декабря фигурант "также предпринял действия, направленные на совершение диверсионно-террористического акта на объектах энергетики, расположенных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Астраханской областей, однако не довел их до конца, так как его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России", рассказали в пресс-службе.Отмечается, что Ижерского задержали 25 декабря. Сегодня мужчину арестовали до 24 февраля, несмотря на его возражения.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20241213/kursk-1989102579.html

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санкт-петербург, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), астраханская область