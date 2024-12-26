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В Петербурге арестован участник "Свободы России"*, планировавший диверсии - РИА Новости, 26.12.2024
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15:11 26.12.2024 (обновлено: 15:18 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/arest-1991472744.html
В Петербурге арестован участник "Свободы России"*, планировавший диверсии
В Петербурге арестован участник "Свободы России"*, планировавший диверсии - РИА Новости, 26.12.2024
В Петербурге арестован участник "Свободы России"*, планировавший диверсии
Участник запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, планировавший диверсии на объектах энергетики в трех регионах страны,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:11:00+03:00
2024-12-26T15:18:00+03:00
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россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Участник запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, планировавший диверсии на объектах энергетики в трех регионах страны, арестован в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города."Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Ижерского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 (Участие в деятельности террористической организации) УК РФ", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Ижерский в марте "разделяя идеи украинских националистических структур, испытывая чувство идеологического единства", вошел в состав "Легиона "Свобода России"* "в качестве ее участника".С 3 марта по 25 декабря фигурант "также предпринял действия, направленные на совершение диверсионно-террористического акта на объектах энергетики, расположенных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Астраханской областей, однако не довел их до конца, так как его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России", рассказали в пресс-службе.Отмечается, что Ижерского задержали 25 декабря. Сегодня мужчину арестовали до 24 февраля, несмотря на его возражения.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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санкт-петербург, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), астраханская область
Санкт-Петербург, Россия, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Астраханская область
В Петербурге арестован участник "Свободы России"*, планировавший диверсии

Арестован участник "Свободы России", планировавший диверсии в трех регионах РФ

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Участник запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, планировавший диверсии на объектах энергетики в трех регионах страны, арестован в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Ижерского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 (Участие в деятельности террористической организации) УК РФ", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, Ижерский в марте "разделяя идеи украинских националистических структур, испытывая чувство идеологического единства", вошел в состав "Легиона "Свобода России"* "в качестве ее участника".
С 3 марта по 25 декабря фигурант "также предпринял действия, направленные на совершение диверсионно-террористического акта на объектах энергетики, расположенных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Астраханской областей, однако не довел их до конца, так как его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России", рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что Ижерского задержали 25 декабря. Сегодня мужчину арестовали до 24 февраля, несмотря на его возражения.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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