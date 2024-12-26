https://ria.ru/20241226/aktau-1991523615.html

Экипаж AZAL дважды пытался сесть на взлетно-посадочную полосу

Экипаж AZAL дважды пытался сесть на взлетно-посадочную полосу - РИА Новости, 26.12.2024

Экипаж AZAL дважды пытался сесть на взлетно-посадочную полосу

Экипаж разбившегося самолета Azerbaijan Airlines предпринимал две попытки захода на посадку на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Актау, сообщил в четверг... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T18:32:00+03:00

2024-12-26T18:32:00+03:00

2024-12-26T21:25:00+03:00

актау

казахстан

баку

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

в мире

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АСТАНА, 26 дек - РИА Новости. Экипаж разбившегося самолета Azerbaijan Airlines предпринимал две попытки захода на посадку на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Актау, сообщил в четверг министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на брифинге, посвященном ходу расследования авиакатастрофы. "После входа в воздушное пространство Республики Казахстан была установлена связь с диспетчером города Актау, диспетчер оперативно оказал все необходимые действия для посадки воздушного судна на аэродром. Более того, для облегчения установления визуального контакта с полосой были включены огни взлётно-посадочной полосы. Экипаж предпринял две попытки захода на посадку на взлётно-посадочную полосу аэродрома, при которых наблюдались хаотичные изменения траектории движения. Далее была потеряна связь с экипажем", - сказал Карабаев. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991284972.html

актау

казахстан

баку

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актау, казахстан, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, в мире