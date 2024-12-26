https://ria.ru/20241226/aktau-1991480377.html

Власти Чечни окажут помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Актау

Власти Чечни окажут помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Актау - РИА Новости, 26.12.2024

Власти Чечни окажут помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Актау

Семьям жителей чечни, погибших и пострадавших в авиакатастрофе в казахстанском Актау, будет оказана всесторонняя помощь, в том числе и финансовая, сообщил... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:35:00+03:00

2024-12-26T15:35:00+03:00

2024-12-26T15:36:00+03:00

актау

казахстан

азербайджан

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

в мире

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 26 ноя - РИА Новости. Семьям жителей чечни, погибших и пострадавших в авиакатастрофе в казахстанском Актау, будет оказана всесторонняя помощь, в том числе и финансовая, сообщил журналистам заместитель председателя чеченского правительства Хасан Хакимов. "По поручению Рамзана Ахматовича (Кадырова, главы Чечни) всем семьям погибших и пострадавших в этой авиакатастрофе будет оказана финансовая помощь и вся остальная помощь, в которой они нуждаются", - рассказал Хакимов. Он уточнил, что в ближайшее время будут опубликованы списки, в каких медучреждениях находятся пострадавшие из республики. Как было озвучено в ходе заседания оперштаба, в настоящий момент, известно о девяти жителях республики, летевших тем самолетом. Из них на данный момент в больницах находятся шесть человек, судьба троих неизвестна. "Также были вопросы по пассажирам, которые остались в республике и не смогли вернуться в Азербайджан, им тоже оказана помощь. Они все размещены в гостиницах, получают трехразовое питание и в ближайшие дни получат возможность вернуться в Азербайджан", — сообщил Хакимов. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991344000.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991302493.html

актау

казахстан

азербайджан

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актау, казахстан, азербайджан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, в мире, происшествия