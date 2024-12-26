https://ria.ru/20241226/aktau-1991456283.html

В Баку обнародовали список граждан, погибших в авиакатастрофе

В Баку обнародовали список граждан, погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 26.12.2024

В Баку обнародовали список граждан, погибших в авиакатастрофе

Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало в четверг список граждан страны, погибших в результате катастрофы самолета Azerbaijan Airlines под Актау. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:08:00+03:00

2024-12-26T14:08:00+03:00

2024-12-26T14:10:00+03:00

в мире

актау

азербайджан

казахстан

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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БАКУ, 26 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало в четверг список граждан страны, погибших в результате катастрофы самолета Azerbaijan Airlines под Актау. "Обнародован список пассажиров и членов экипажа, погибших в результате катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный №J2-8243 в городе Актау", - говорится в сообщении. В списке из 25 погибших граждан Азербайджана 19 мужчин и 6 женщин. Самой младшей из них было 19 лет. В ведомстве добавили, что работа по установлению личностей некоторых погибших продолжается. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241226/aktau-1991448565.html

https://ria.ru/20241226/peskov-1991407222.html

актау

азербайджан

казахстан

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в мире, актау, азербайджан, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный